Dino Merlin na Koševu priredio show kakav je imao i Thompson, evo o čemu se radi!

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Dino Merlin u subotu navečer održao je i drugi od tri rasprodana koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu, gdje je još jednom priredio večer za pamćenje. Uz najveće hitove, publiku je oduševio i impresivnim scenskim efektima, a jedan trenutak posebno je dirnuo tisuće okupljenih.

Dino Merlin u nedjelju je održao i drugi od tri velika koncerta na stadionu Koševo, gdje je ponovno okupio tisuće obožavatelja iz Bosne i Hercegovine i cijele regije. Uz bezvremenske hitove, publiku je oduševio i prizorom koji je obilježio večer.

Jedan od najsnažnijih trenutaka večeri dogodio se kada su se iznad Koševa ponovno pojavili dronovi. Na noćnom nebu oblikovali su lik Halida Bešlića, dok je Merlin izvodio pjesmu "Godino vrela", duet koji su njih dvojica snimili prije više od dva desetljeća. Emotivna posveta izazvala je gromoglasan pljesak i ovacije publike.

Dronovi na nebu iznad Koševa - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Pixsell

Dino Merlin - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Pixsell

Prizor je mnoge podsjetio na prvi koncert, kada su dronovi također odali počast Bešliću, a fotografije spektakla brzo su se proširile društvenim mrežama.

Dronovi na nebu iznad Koševa - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Pixsell

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Spektakli s dronovima posljednjih su godina postali sve popularniji na velikim koncertima u regiji. Takav prizor prošle je godine priredio i Marko Perković Thompson na zagrebačkom Hipodromu, gdje su dronovi tijekom koncerta na noćnom nebu iscrtavali različite vjerske motive i upotpunili vizualni doživljaj večeri.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

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Drugi koncert održan je nakon organizacijskih problema koji su obilježili prvu večer na Koševu. Naime, velik broj posjetitelja s valjanim ulaznicama nije uspio ući na stadion zbog velikih gužvi na ulazima, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela publike. Kaotične snimke počele su se dijeliti društvenim mrežama, pogledajte ih OVDJE.

Organizatori su se nakon toga javno ispričali te poručili kako će svi koji zbog tog propusta nisu uspjeli ući na prvi koncert svoje ulaznice moći iskoristiti za nedjeljni nastup. Više čitajte OVDJE.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

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