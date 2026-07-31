Znate li čiji je ovo sin? Sve više nalikuje zgodnom proslavljenom ocu

Paparazzi su na Ibizi snimili mladića koji je odmah privukao poglede, a njegova nevjerojatna sličnost s jednim od najpoznatijih nogometaša svijeta teško može proći nezapaženo.

Ljetne dane provodi na Ibizi, gdje je uhvaćen u opuštenom izdanju na jet-skiju. Mnogi su, vidjevši njegove najnovije fotografije, primijetili koliko fizički podsjeća na svog slavnog oca, jednog od najpoznatijih nogometaša svih vremena.

Na fotografijama je Romeo Beckham, drugi sin Davida i Victorije Beckham, koji je dio obiteljskog odmora odlučio iskoristiti za malo adrenalina i vremena samo za sebe. U crnom prsluku za spašavanje i zelenim kupaćim hlačicama jurio je tirkiznim morem na jet-skiju, daleko od gužve na plažama. Sunčane naočale ovoga je puta ostavio po strani, a njegova plava kosa i prepoznatljive crte lica dodatno su naglasile sličnost s ocem.

Romeo Beckham - 2 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Romeo Beckham - 3 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Romeo James Beckham rođen je 1. rujna 2002. u Londonu i drugi je od četvero djece Davida Beckhama i bivše članice Spice Girls, Victorije Beckham. Odrastao je pod povećalom javnosti, no s godinama je izgradio vlastiti put, prvo u sportu, a zatim u modnoj industriji.

Romeo Beckham na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Romeo Beckham - 4 Foto: Instagram

Poput oca, okušao se u nogometu. Kao dječak trenirao je u Arsenalovoj akademiji, a kasnije je igrao za Inter Miami II, klub čiji je suvlasnik upravo David Beckham. Jedno je vrijeme bio i član Brentforda, no naposljetku je odlučio završiti nogometnu karijeru i potpuno se posvetiti modelingu.

Romeo Beckham - 5 Foto: Instagram

Romeo Beckham - 2 Foto: Instagram

Danas je jedno od sve traženijih mladih lica modne scene. Već kao desetogodišnjak snimio je kampanju za Burberry, a posljednjih sezona nosio je revije velikih modnih kuća poput Versacea i Willyja Chavarrije te se pojavljivao na prestižnim modnim događanjima, potvrđujući da je naslijedio majčin osjećaj za modu jednako kao što je od oca naslijedio sportski duh.