Pratitelji gledali u nevjerici: Poznati bloger završio u bolnici nakon uznemirujuće snimke!

Perez Hilton završio je u bolnici nakon uznemirujućeg prijenosa uživo na društvenim mrežama, a njegova obitelj potvrdila je da prima liječničku pomoć te zamolila javnost za privatnost tijekom njegova oporavka.

Svijet showbusinessa potresla je vijest o poznatom celebrity blogeru Perezu Hiltonu, koji je završio u bolnici nakon uznemirujućeg prijenosa uživo na društvenim mrežama.

Njegov tim i obitelj potvrdili su da 48-godišnjak prima liječničku pomoć, dok policija navodi da je sigurno zbrinut nakon intervencije u njegovu domu u okolici Miamija.

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Perez Hilton - 1 Foto: Profimedia

Prema informacijama koje je objavio NBC News, policija je u utorak navečer zaprimila dojavu o osobi koja je tijekom prijenosa uživo na društvenim mrežama navodno činila radnje samoozljeđivanja. Iako u službenom priopćenju nije navedeno ime osobe, američki mediji potvrdili su da je riječ o Perezu Hiltonu.

Perez Hilton - 2 Foto: Profimedia

Perez Hilton - 7 Foto: Profimedia

Ured šerifa okruga Miami-Dade priopćio je da je osoba pronađena na siguran način te da ju je hitna medicinska služba prevezla u bolnicu, gdje joj je pružena potrebna liječnička pomoć. Policajci su razgovarali i s članovima obitelji, koji su potvrdili da je Hilton u trenutku intervencije bio sam u kući.

Perez Hilton - 10 Foto: Profimedia

"Neizmjerno smo zahvalni na golemoj količini ljubavi, podrške i molitvi koje primamo. Možemo potvrditi da Perez prima liječničku pomoć, a naš je fokus trenutačno isključivo na njegovu zdravlju. Ljubazno molimo da poštujete njegovu privatnost, kao i privatnost njegove obitelji tijekom ovog teškog razdoblja", poručila je njegova obitelj u izjavi za medije.

Perez Hilton - 3 Foto: Profimedia

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Video koji je prije uklanjanja bio objavljen na TikToku izazvao je veliku zabrinutost među pratiteljima. Prema navodima američkih medija, na snimci se moglo vidjeti kako je Hilton prekriven krvlju i ima vidljive ozljede, zbog čega su gledatelji odmah pokušali alarmirati hitne službe.

Perez Hilton, pravim imenom Mario Lavandeira, početkom 2000-ih postao je jedan od najpoznatijih celebrity blogera na svijetu. Proslavio se objavljivanjem vijesti i tračeva o slavnim osobama, često izazivajući kontroverze zbog načina na koji je komentirao njihove privatne živote i javne gafove.

Posljednjih godina više se posvetio podcastu i obiteljskom životu. Samohrani je otac troje djece, koju je dobio uz pomoć surogat-majke, a nedavno je otkrio kako se nakon tri i pol godine života u Las Vegasu s djecom preselio natrag u Miami.

Perez Hilton - 6 Foto: Profimedia

Zanimljivo, još 2010. godine javno je priznao da želi promijeniti način na koji djeluje u medijima te je obećao da će prestati vrijeđati slavne osobe.

"Zaista želim biti dio rješenja, a ne dio problema", rekao je tada u emisiji Ellen DeGeneres, iako je i dalje nastavio sa svojim navikama.

Njegovo trenutačno zdravstveno stanje nije poznato, a njegov tim poručuje da zasad neće iznositi dodatne informacije te moli javnost da poštuje privatnost njega i njegove obitelji.

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Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

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