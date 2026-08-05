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Pratitelji gledali u nevjerici: Poznati bloger završio u bolnici nakon uznemirujuće snimke!

Piše E. G., Danas @ 20:59 Celebrity komentari
Perez Hilton Perez Hilton Foto: Profimedia

Perez Hilton završio je u bolnici nakon uznemirujućeg prijenosa uživo na društvenim mrežama, a njegova obitelj potvrdila je da prima liječničku pomoć te zamolila javnost za privatnost tijekom njegova oporavka.

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