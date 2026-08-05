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paklena žega

Lepeze, kišobrani i bočice vode: Ovako je izgledala borba premijera Plenkovića s vrućinom u Kninu

Piše E. G., Danas @ 12:25 Zanimljivosti komentari
Andrej Plenković Andrej Plenković Foto: Igor Soban /PIXSELL

Visoke temperature obilježile su proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, a uzvanici su se na različite načine borili protiv nesnosne žege.

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