Lepeze, kišobrani i bočice vode: Ovako je izgledala borba premijera Plenkovića s vrućinom u Kninu

Visoke temperature obilježile su proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, a uzvanici su se na različite načine borili protiv nesnosne žege.

Knin je i ove godine bio središte obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, no osim svečanog programa, pažnju je privuklo i nešto sasvim drugo – nesnosne ljetne vrućine koje su obilježile cijelu ceremoniju.

Dok su uzvanici pratili službeni program pod vedrim nebom, temperature su se penjale iznad 35 stupnjeva, pa su mnogi morali pronaći vlastite načine kako bi barem malo ublažili posljedice paklene žege.

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Obilježavanje obljetnice Oluje - 14 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Obilježavanje obljetnice Oluje - 11 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najvjerniji saveznik okupljenih bile su lepeze. Gotovo u svakom redu moglo se vidjeti kako uzvanici neumorno rashlađuju lice i vrat, a među njima su se našle klasične crne, šarene cvjetne, čipkaste pa čak i službene lepeze s obilježjima 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja.

Neki su se od jakog sunca štitili elegantnim suncobranima, dok su drugi improvizirali pa su preko glave stavljali programske letke ili druge predmete kako bi barem nakratko pronašli hlad.

Obilježavanje obljetnice Oluje - 8 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Obilježavanje obljetnice Oluje - 3 Foto: Igor Soban/PIXSELL

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Ni državni vrh nije ostao imun na visoke temperature. Premijer Andrej Plenković nekoliko je puta posegnuo za bočicom vode kako bi se osvježio, a u jednom je trenutku i fasciklom kao lepezom pokušao ublažiti vrućinu tijekom višesatnog programa.

Obilježavanje obljetnice Oluje - 2 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Obilježavanje obljetnice Oluje - 1 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pojedini uzvanici hladili su lice papirnatim maramicama, dok su drugi brižno pokrivali vrat ili uši kako bi se zaštitili od izravnog sunca. Šeširi, sunčane naočale i lagana odjeća bili su gotovo neizostavan modni dodatak većine okupljenih.

Među zanimljivijim prizorima našao se i jedan posjetitelj koji je nosio crni kišobran s natpisom "Gdje si bio '91?", koristeći ga kao zaštitu od jakog sunca umjesto od kiše.

Obilježavanje obljetnice Oluje - 9 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Obilježavanje obljetnice Oluje - 7 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iako su vremenski uvjeti bili iznimno zahtjevni, okupljeni su ostali do kraja svečanosti, pokazujući kako ih ni visoke temperature nisu spriječile da obilježe jedan od najvažnijih datuma u modernoj hrvatskoj povijesti.

Prelet Krila Oluje pogledajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

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