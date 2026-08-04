Fatalna Splićanka na plaži pokazala zavidnu liniju, skokovima u more rasplamsala je maštu pratitelja

Bivša Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan objavila je video u kojem u atraktivnom monokiniju skače s litice.

Renata Lovrinčević Buljan ponovno je pokazala koliko uživa u ljetnim avanturama. Bivša Miss Universe Hrvatske i fitness trenerica, koja je nedavno proslavila 50. rođendan, objavila je video u kojem bez imalo straha skače s litice u more, a pažnju je privukla i atraktivnim crnim monokinijem.

U središtu kadrova našli su se njezini odvažni skokovi s litice u tirkizno more, a pokazala je i kako bez zadrške uživa u kupanju i ljetnim radostima.

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Za morsku avanturu odabrala je crni monokini s izrezima koji je istaknuo njezinu utreniranu figuru. Na snimci se vidi kako se nekoliko puta penje na stijenu, odakle elegantno skače u more, dok u blizini uživaju i ostali kupači. U jednom kadru uz stijenu stoji dječak koji promatra njezin skok, a Renata potom izranja iz mora sa širokim osmijehom na licu.

Renata Lovrinčević Buljan - 5 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram Screenshot

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"Označi ili pošalji Dalmatinki koja je hrabra kad voli. Ona daje sve ili ništa", napisala je u opisu na Instagramu, dok je na samom videu dodala i kratku rečenicu: "Dalmatinka kad voli, leti."

Renata Lovrinčević Buljan - 6 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram Screenshot

Renata je i ranije pokazivala koliko voli aktivan život na moru, a ljeto redovito koristi za kupanje, skokove u more i boravak u prirodi.

Njezine objave često spajaju sport, rekreaciju i prepoznatljiv dalmatinski način života, zbog čega redovito privlače velik broj pregleda i reakcija pratitelja.

Kako je proslavila rođendan, pogledajte OVDJE.

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