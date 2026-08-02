Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu

Ovog vikenda Makarska je bila u znaku bijele boje, a događanju se pridružila i Žanamari Perčič.

Dosad najposjećenije izdanje White Weekenda okupilo je rekordan broj posjetitelja u Makarani, a dugi redovi ispred kluba tijekom obje večeri najbolje su pokazali koliki je interes vladao za jednim od najiščekivanijih ljetnih događaja. Među brojnim posjetiteljima bila su i poznata imena iz javnog života. Odličnu atmosferu nisu propustili influenceri Amer Kadić, Davor Gerbus i Tea Dujmić, sudionica showa Mia Miškulin te pjevačica Žanamari Lalić.

''Jedna od najboljih noći u Makarani, pogotovo jer sam vidjela drage ljude koji su ‘potegnuli’ iz Zagreba na White Party. Super mi je što je ovaj party postao kultna ljetna noć u Makarskoj na koju dolazi ekipa sa svih strana svijeta, ne samo iz Hrvatske, pa uvijek bude drugačije i puno iznenađenja. Baš sam napunila baterije za današnji akustični koncert u svojim Tučepima'', rekla je Žanamari.

Žanamari Perčić - 1 Foto: Instagram

White Weekend Foto: PR

''Odlična atmosfera, puno pozitivne energije i odlična glazba - baš vikend kakav poželiš usred ljeta'', rekao je Amer Kadić.

''Publika je bila sjajna, energija nije padala cijelu večer i baš se osjetilo koliko su ljudi uživali'', poručio je Davor Gerbus.

Žanamari Perčić - 2 Foto: Instagram

Doživljaj su dodatno podigli svjetleće narukvice, konfeti, prskalice i brojni atraktivni efekti, dok su najveći domaći, regionalni i svjetski hitovi rasplesali publiku do ranih jutarnjih sati.

White Weekend privukao je goste iz svih dijelova Dalmacije, ali i Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Srbije te brojnih drugih zemalja.

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''Ovogodišnji White Weekend premašio je sva naša očekivanja. Prvi put u naših jedanaest sezona White Party održan je tijekom dvije uzastopne večeri, što se pokazalo kao pun pogodak. Tijekom oba dana ugostili smo rekordan broj posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, regije, ali i brojnih drugih zemalja. Drago nam je što iz godine u godinu raste interes za ovaj događaj i što je White Weekend postao jedan od zaštitnih znakova ljeta u Makarani. Hvala svima koji su bili dio još jednog nezaboravnog vikenda'', poručili su iz Makarane, koja nastavlja s bogatim ljetnim programom.

Žanamari Perčić - 4 Foto: Instagram

Tijekom kolovoza posjetitelje očekuju nove tematske večeri, a do kluba ih vodi novouređena šetnica koja je dodatno uljepšala prilaz jednom od najposjećenijih mjesta za ljetne izlaske na Makarskoj rivijeri.

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