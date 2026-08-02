Ronaldo bez majice, Georgina u bikiniju: Savršena tijela, luksuzna jahta i ljeto iz snova!

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez nastavljaju uživati u ljetnom odmoru na Mediteranu, a nove fotografije s luksuzne jahte ponovno su privukle veliku pozornost. Društvo im je pravio i najstariji sin Cristiano Jr., koji iz godine u godinu sve više nalikuje svom slavnom ocu.

Nakon što su posljednjih dana u središtu pozornosti zbog nagađanja o mogućem vjenčanju, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez ponovno su snimljeni tijekom odmora na luksuznoj jahti.

Par je iskoristio sunčan dan za opuštanje na moru. Ronaldo je pokazao svoju prepoznatljivu isklesanu figuru u personaliziranim CR7 kupaćim hlačicama, dok je Georgina mamila poglede u bikiniju i bež šilterici.

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Na jahti im se pridružio i Ronaldov najstariji sin Cristiano Jr., koji je s roditeljima uživao u kupanju i sunčanju. Mladi nogometaš kasnije je sjeo na jet ski i provozao se morem, a mnogi su primijetili koliko fizički nalikuje slavnom ocu.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Dj Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Obitelj je dan provela u opuštenoj atmosferi, rashladivši se kupanjem prije nego što su na palubi uživali u svježem voću i odmoru daleko od sportskih obveza.

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Cristiano i Georgina posljednjih tjedana gotovo svakodnevno pune naslovnice fotografijama s odmora, a posebnu pozornost izazvale su i glasine o njihovu mogućem vjenčanju. Iako par još uvijek nije službeno potvrdio planove za veliki dan, zajedničke fotografije i dalje ne prestaju poticati nagađanja njihovih obožavatelja.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Dj Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Dj Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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