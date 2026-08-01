Thompson objavio prve prizore sa stadiona u Imotskom, pripreme su u punom jeku

Marko Perković Thompson pokazao je kako napreduju pripreme za veliki koncert u Imotskom 8. kolovoza.
Marko Perković Thompson na društvenim je mrežama podijelio prve prizore sa stadiona Gospin dolac u Imotskom, gdje će 8. kolovoza održati veliki koncert.3 vijesti o kojima se priča Kaotična večer Šire se dramatične snimke s koncerta Dine Merlina: Evo kako je došlo do ovih kaotičnih prizora! nove fotografije Kako izgledaju sinovi Olivera Dragojevića? Rijetko ih viđamo, a ovih dana ponovno su bili uz majku uživaju na jahti Joline kćeri ljepotice ukrale su svu pozornost na obiteljskoj fotografiji s ljetovanja
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Fotografijama i videom pokazao je da su pripreme u punom jeku.
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Na stadionu je već počela montaža velike pozornice, a na terenu se mogu vidjeti teški strojevi koji sastavljaju metalnu konstrukciju. Uz nju su složeni brojni sanduci s opremom za razglas i rasvjetu, koja će biti korištena tijekom koncerta.
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"Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 8. kolovoza na stadionu Gospin dolac u Imotskom, odvijaju se prema planu!", poručeno je u opisu.
Objavu su zaključili porukom: "Čuvajmo jedni druge!"
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