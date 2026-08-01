Nestašni princ Louis zbog ovoga je bio glavna zvijezda na javnom događaju!

Princ Louis ukrao svu pažnju tijekom rijetkog javnog pojavljivanja s obitelji. Družeći se sa sportašima otkrio je da trenira stoj na rukama i voli skok uvis, dok su George i Charlotte otkrili koji su njima omiljeni sportovi.

Maleni princ Louis ponovno je ukrao pozornost javnosti tijekom svog rijetkog pojavljivanja na Igrama Commonwealtha u Glasgowu, gdje je s roditeljima, princom Williamom i princezom Kate, te starijim bratom Georgeom i sestrom Charlotte pratio sportska natjecanja.

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8-godišnji Louis posebno je razveselio obožavatelje kraljevske obitelji noseći velški biciklistički šešir, a tijekom natjecanja nije skrivao emocije. Na tribinama je grizao nokte, pokazivao prstom prema sportašima, uzdahivao i živahno reagirao na događanja na terenu.

Princ Louis - 2 Foto: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia

Princ Louis - 1 Foto: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia

Kraljevska obitelj najprije je pratila polufinalne utakmice u netballu, a potom se preselila u velodrom Sir Chrisa Hoya. Ondje su im se pridružili i vojvoda te vojvotkinja od Edinburgha.

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Princ George, koji je prošlog tjedna proslavio 13. rođendan, sjedio je uz oca Williama, koji mu je tijekom natjecanja objašnjavao događanja na terenu. Princeza Charlotte često je razgovarala s majkom Kate, kojoj je tijekom utakmica nešto šaptala.

Princ Louis - 6 Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Princ Louis - 5 Foto: Jane Barlow, PA Images / Alamy / Profimedia

Kate i William, koji u Škotskoj nose titule vojvode i vojvotkinje od Rothesaya, zajedno s djecom posjetili su i Wales House, gdje su razgovarali s velškim sportašima i njihovim obiteljima.

Tijekom druženja otkrili su kojim se sportovima njihova djeca najviše vole baviti. Kate je sinu rekla: "Louise, trenutačno usavršavaš stoj na rukama."

Na to je osmogodišnji princ odgovorio: "Pomalo. Ali Charlotte kaže da nisam baš dobar."

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Princ Louis - 4 Foto: Michael McGurk/Mail on Sunday, PA Images / Alamy / Profimedia

Kada su gimnastičarke upitale Charlotte može li ona napraviti stoj na rukama, djevojčica je kratko odgovorila: "Da."

George je kroz smijeh priznao: "Užasno mi idu svi sportovi koji zahtijevaju fleksibilnost."

Charlotte je otkrila da joj je najdraži dio gimnastike vježba na parteru, a Kate je dodala da njezina kći posebno voli ples. William se nadovezao: "Obožava gimnastiku i balet."

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