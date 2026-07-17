Pretraži
već je počeo vježbati

Princ Louis iznenadio svojom željom, nema baš nikakve veze s kraljevskim dužnostima

Piše E. G., 17.07.2026 @ 23:15 Zanimljivosti komentari
Princ Louis i Kate Middleton - 3 Princ Louis i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton otkrila je da princ Louis sanja kako će jednog dana postati skupljač loptica na Wimbledonu te već kod kuće vježba kako bi izgledao poput djece koja sudjeluju na slavnom turniru.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Neobična želja princa Louisa
već je počeo vježbati
Princ Louis iznenadio svojom željom, nema baš nikakve veze s kraljevskim dužnostima
Eric Bass iz grupe Shinedown se povlači zbog brige o mentalnom zdravlju
morao se povući s turneje
Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom"
Tko je Denise Bellingham, majka Judea Bellinghama?
obitelj prije svega
Iza velike nogometne zvijezde stoji žena koja je zbog njega promijenila cijeli život
North West ponovno zgrozila izgledom
raste zabrinutost
Je li ovo primjereno 13-godišnjakinji? Transformacija kćeri reality zvijezde mnogima je izazvala nelagodu
Stiže "Svadba 2"
Nakon što je oborila sve rekorde
Potvrđeno snimanje nastavka "Svadbe"! Gledatelje čekaju još veći zapleti
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Thalia se fotografirala u bikiniju
Kraljica!
Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
Matko Jelavić o filmu ''Kako je počeo rat na mom otoku'' u Dnevniku Nove TV
''uzeli su bez pitanja...''
Matko Jelavić za Dnevnik Nove TV iznio svoju stranu priče o zabrani emitiranja kultnog hrvatskog filma!
Joško Gvardiol s djevojkom Lu posjetio njezina djeda u domu za starije: Stanovnica iskoristila priliku za uspomenu
jako lijepo!
Preslatka najnovija fotografija Joška Gvardiola i njegove djevojke, evo gdje su uhvaćeni!
Maja Šuput i Bloom na odmoru u Marbelli 4
dnevna doza slatkoće
Pogledajte kako je Majin Bloom opet dokazao da je najveći šarmer među domaćim mališanima
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom 3
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Splitske ambulante pune djece, širi se impetigo, zaraza slatkih krasti
Liječnica uputila upozorenje
Ambulante u gradu na obali pune djece: Brzo se širi neugodna zaraza
Američki geološki institut potvrdio: Potres jačine 7,3 po Richteru uzdrmao obalu meksičke države Chiapas
SNAŽAN UDAR
Razoran potres od 7,3 po Richteru zatresao tri države, čeka se procjena štete
Nesreća kod Plitvica, vozilo sletjelo s ceste i ostalo visjeti nad provalijom: Pozvane sve hitne službe
Helikopter prevezao djecu u bolnicu
FOTO Iz bolnice se oglasili o stanju djevojčice nakon teške nesreće na Plitvicama
show
Thalia se fotografirala u bikiniju
Kraljica!
Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
Joško Gvardiol s djevojkom Lu posjetio njezina djeda u domu za starije: Stanovnica iskoristila priliku za uspomenu
jako lijepo!
Preslatka najnovija fotografija Joška Gvardiola i njegove djevojke, evo gdje su uhvaćeni!
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Zarazna infekcija koja pogađa djecu
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Od probave do tjelesne težine: Zašto su crijeva ključ ravnoteže u tijelu?
POKROVITELJ DONAT
Od probave do tjelesne težine: Zašto su crijeva ključ ravnoteže u tijelu?
zabava
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Čovječe!
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Poruka dječaka iz Splita osvojila internet: "Koliko je ovo slatko. Bravo za malca!"
Što kažete?
Poruka dječaka iz Splita osvojila internet: "Koliko je ovo slatko. Bravo za malca!"
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
Jao…
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Nije im se svidjelo
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Lakrdija se nastavlja
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Pustili mu Ljiljane na povijesnom meču u Umagu: "Ovo je prvi put da mi se takvo nešto dogodilo"
ušli u povijest
Pustili mu Ljiljane na povijesnom meču u Umagu: "Ovo je prvi put da mi se takvo nešto dogodilo"
tv
Tajne prošlosti: Jako se brine za njega i želi da bude oprezan
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Jako se brine za njega i želi da bude oprezan
Tajne prošlosti: Štiti će je bez obzira na sve
TAJNE PROŠLOSTI
Štiti će je bez obzira na sve
Nasljednik: Saznao je nešto što stvarno nije očekivao
NASLJEDNIK
Nasljednik: Saznao je nešto što stvarno nije očekivao
putovanja
Ljeto u mobilnim kućicama: Četiri ponude za odmor uz more, bazene i sadržaje za cijelu obitelj
Mali raj
Ljeto u mobilnim kućicama: Četiri ponude za odmor uz more, bazene i sadržaje za cijelu obitelj
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
Nerazvikani otok: Mjesto na kojem možete osjetiti pravi duh talijanskog juga
Miljenik filmaša
Nerazvikani otok: Mjesto na kojem možete osjetiti pravi duh talijanskog juga
novac
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
10 godina Addiko banke
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara
Prvi put u 20 godina
Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara
lifestyle
Ponuda kompleta na sniženju
PUN POGODAK
Pronašli smo 13 odličnih kompleta na sniženju, nosit ćete ih cijelo ljeto
Recept za tortilje s tikvicama i sirom
GOTOVO ZA TREN
Brze tortilje s tikvicama i sirom koje se mogu jesti za doručak, ručak i večeru
Najljepše pješčane plaže u Hrvatskoj
RAJSKA MJESTA
Nije bilo lako izabrati, ali evo ih: 10 najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj
sve
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Nije im se svidjelo
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Thalia se fotografirala u bikiniju
Kraljica!
Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene