Princ Louis iznenadio svojom željom, nema baš nikakve veze s kraljevskim dužnostima

Kate Middleton otkrila je da princ Louis sanja kako će jednog dana postati skupljač loptica na Wimbledonu te već kod kuće vježba kako bi izgledao poput djece koja sudjeluju na slavnom turniru.

Iako je ovogodišnje finale Wimbledona iz Kraljevske lože pratio ostatak obitelji, osmogodišnji princ Louis nije se pridružio roditeljima, Kate Middleton i princu Williamu, te starijem bratu princu Georgeu i sestri princezi Charlotte.

Najmlađi član prijestolonasljedničke obitelji i četvrti u nizu nasljedstva britanskog trona i ove godine nije došao na najpoznatije britanske terenske terene. Međutim, nestašni princ ipak je bio dio razgovora na terenu.

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Princ George - 1 Foto: Profimedia

Princ George i princeza Charlotte - 6 Foto: Profimedia

Kako je otkrila Kate, njezin najmlađi sin već mašta o tome da jednoga dana postane dio najpoznatijeg teniskog turnira na svijetu.

Tijekom razgovora sa skupljačicom loptica Jennom Fontanillom ispričala je da je Louis pitao kako može postati skupljač loptica na Wimbledonu.

"Rekla mi je da ju je Louis pitao kako može postati skupljač loptica. Razgovarale smo o tome koliko je truda potrebno za taj posao", ispričala je Fontanilla za časopis People.

Princ Louis i Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Princ Louis i Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

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Prema riječima još jednog skupljača loptica, Kate mu je otkrila da Louis kod kuće čak vježba kako stajati mirno i ozbiljno poput djece koja sudjeluju na turniru.

"Pokušava uvježbati kako stojimo iza terena i pokraj igrača", rekao je.

Princ George i princeza Charlotte - 3 Foto: Profimedia

I dok njegov stariji brat i sestra već tradicionalno dolaze na Wimbledon i imali su prilike susresti se s pobjednikom Jannikom Sinnerom, Louisova pojavljivanja u javnosti još uvijek se doziraju. Kensingtonska palača nije objasnila razlog njegova izostanka, no britanski mediji nagađaju da su William i Kate zbog visokih temperatura odlučili da njihov najmlađi sin ipak ostane kod kuće.

Princ George - 2 Foto: Profimedia

Princ George - 3 Foto: Profimedia

Poznato je da je Kate Middleton velika ljubiteljica tenisa i pokroviteljica All England Cluba, a čini se da je ljubav prema ovom sportu uspješno prenijela i na svoju djecu. Ako je suditi prema Louisovu entuzijazmu, možda ga jednog dana nećemo gledati samo na tribinama, već i uz samu liniju terena.

Za razliku od Louisa, koji je poznat po svojim nestašlucima, njegov brat George je nešto mirniji, no i njega su kamere uhvatile u nezgodnom trenutku. Više pročitajte OVDJE.

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