Potvrđeno snimanje nastavka "Svadbe"! Gledatelje čekaju još veći zapleti

Nakon što je srušila sve rekorde i postala najgledaniji film u povijesti hrvatske kinematografije, Svadba dobiva nastavak. Što očekuje publiku i može li novi film nadmašiti uspjeh prvoga, po povratku s Pula film festivala, samo za Dnevnik Nove TV, otkrivaju redatelj Igor Šeregi i producent Ivan Kelava. S njima je razgovarala Ana Vela.

Nakon velikog uspjeha filma "Svadba", koji je osvojio domaću publiku, redatelj Igor Šeregi i producent Ivan Kelava za Dnevnik Nove TV potvrdili su kako uskoro kreće snimanje nastavka. Kako su otkrili, kamere će se uključiti u travnju 2027. godine, dok intenzivne pripreme počinju već početkom jeseni.

"Pa evo, mi smo sretni da možemo obznaniti da snimanje kreće u proljeće, znači neki četvrti mjesec 2027. godine. I evo, trenutno smo u laganom ritmu, jer je ljeto, pa sve lagano, a na kraju ljeta, početkom devetog mjeseca, krećemo u teži ritam", izjavio je Šeregi.

Iako nije želio otkriti previše detalja, Šeregi je najavio da će se glavni likovi naći u još većim problemima nego u prvom filmu. Očevi dviju obitelji, Miljenko Lončarić kojeg glumi René Bitorajac i Vuk Dimitrijević, kojeg utjelovljuje Dragan Bjelogrlić, više neće biti na pozicijama moći na kojima su završili prvi film.

Film ''Svadba'' Foto: PR

In Magazin: Svadba - 2 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Svadba - 3 Foto: DNEVNIK.hr

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"Happy end" iz prvog nastavka, kaže redatelj, neće dugo potrajati jer nisu ispunili zahtjeve koje je pred njih postavila politika pa će sada snositi posljedice svojih odluka. Šeregi je kroz šalu dodao da će Lončarić, poput brojnih hrvatskih gospodarskih kriminalaca, vjerojatno spas potražiti bijegom preko granice.

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Autori su potvrdili da će se uz dobro poznatu glumačku postavu pojaviti i nova lica, no njihova imena zasad ostaju tajna. Snimanje će se dobrim dijelom odvijati u Zagrebu, iako će ekipa ponovno koristiti različite lokacije koje će na platnu glumiti neka druga mjesta, kao što je bio slučaj i u prvom filmu.

Svadba 2 - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Premijera filma ''Svadba'' Foto: PR

Ako sve bude teklo prema planu, premijera "Svadbe 2" održat će se u siječnju 2028. godine u Zagrebu, nakon čega film kreće u kino distribuciju. Šeregi i Kelava nadaju se da će nastavak nadmašiti uspjeh prvog dijela i privući još veći broj gledatelja u kina.

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