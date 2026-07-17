Poseban trenutak za suprugu Farisa Pinje: "Bilo je to uistinu nezaboravno iskustvo"

Amina Kajtaz Pinjo tijekom plivačkog natjecanja Sette Colli u Rimu susrela se s papom Lavom XIV., a emotivne dojmove podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Bosanskohercegovačka plivačica i bivša Miss sporta Amina Kajtaz Pinjo, supruga glumca i pjevača Farisa Pinje, na društvenim je mrežama otkrila da je tijekom boravka u Rimu doživjela trenutak koji će pamtiti cijeli život. Naime, za vrijeme prestižnog plivačkog natjecanja Sette Colli imala je priliku susresti papu Lava XIV.

Amina je uz fotografiju sa susreta podijelila i emotivnu poruku u kojoj je priznala koliko joj taj trenutak znači.

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Faris Pinjo, Amina Kajtaz Foto: Josip Moler/Cropix

Faris Pinjo i Amina Kajtaz Foto: Josip Moler/Cropix

"Tijekom natjecanja Sette Colli u Rimu imala sam čast rukovati se s Njegovom Svetošću papom Lavom XIV. (Pontifex Maximus). Bilo je to uistinu posebno i nezaboravno iskustvo. Hvala plivanju i svom savezu na ovoj nevjerojatnoj prilici", napisala je.

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Kajtaz Pinjo jedna je od najzgodnijih bosanskohercegovačkih plivačica, a posljednjih godina često privlači pozornost javnosti i zbog braka s glumcem i pjevačem Pinjom. Par se vjenčao 2025. godine, a na društvenim mrežama povremeno dijele zajedničke trenutke iz privatnog života.

Faris Pinjo, Amina Kajtaz Foto: Instagram

Amina Kajtaz (FOTO: Instagram)

Susret s poglavarom Katoličke Crkve zasigurno će ostati jedan od najposebnijih trenutaka njezine sportske karijere, a brojni pratitelji u komentarima su joj uputili čestitke i poručili kako je riječ o iskustvu koje se pruža tek rijetkima.

Amina je i zapjevala u novom spotu njezinog supruga, o čemu više čitajte OVDJE.

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