U bikiniju pokazala utegnute mišiće, teško je povjerovati koliko godina ima

Roxy Jacenko spojila je posao i odmor na luksuznoj jahti u blizini Portofina, gdje je snimila kampanju za svoj brend nakita.

Australska poduzetnica i jedna od najpoznatijih osoba tamošnje društvene scene, Roxy Jacenko, ovih dana uživa u luksuznom odmoru na talijanskoj rivijeri. Sa svojom obitelji vrijeme provodi na privatnoj jahti usidrenoj u blizini slikovitog Portofina, gdje je spojila posao i odmor.

Paparazzi su je snimili dok je na palubi jahte pozirala za promotivne fotografije svog brenda nakita Findlay Charms. Iskoristila je idiličnu kulisu azurno plavog mora i obale talijanske rivijere kako bi snimila novi promotivni sadržaj, a nakon poslovnih obveza prepustila se opuštanju na suncu.

Roxy Jacenko - 1 Foto: Profimedia

Odjevena u bikini s decentnim uzorkom, Roxy je pokazala vitku figuru dok je uživala na prostranim ležaljkama na palubi. Na fotografijama se vidi kako razgovara sa suradnicom, provjerava sadržaj na mobitelu te se opušta u mirnoj atmosferi daleko od gradske vreve.

Roxy Jacenko - 5 Foto: Profimedia

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46-godišnja Jacenko je jedna od najpoznatijih australskih poduzetnica i medijskih osoba. Proslavila se kao osnivačica i direktorica uspješne PR agencije Sweaty Betty PR, koju je pokrenula s tek 24 godine, a kasnije je izgradila poslovno carstvo koje uključuje nekoliko lifestyle i modnih brendova. Osim poduzetništva, javnosti je poznata i po sudjelovanju u australskim reality emisijama, čestim medijskim nastupima te luksuznom načinu života koji redovito dijeli na društvenim mrežama.

Roxy Jacenko - 2 Foto: Profimedia

Posljednjih godina uspješno razvija i vlastiti brend nakita Findlay Charms, zbog kojeg je i tijekom odmora odvojila vrijeme za poslovne obveze. Nakon snimanja kampanje, ostatak dana iskoristila je za odmor i uživanje na jahti.

Roxy Jacenko - 3 Foto: Profimedia

Poznata je i po tome da uspješno balansira između poslovnih projekata i privatnog života, pa ni ovaj odmor nije bio iznimka. Iako je dio vremena posvetila promociji svog brenda, najveći dio dana provela je opuštajući se na suncu, uživajući u pogledu na talijansku obalu i miru Mediterana.

Fotografije još jednom potvrđuju da australska poduzetnica zna kako spojiti posao i uživanje, a njezin luksuzni odmor u Portofinu privukao je pažnju brojnih fotografa i prolaznika.

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