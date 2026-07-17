Ove fotografije mlade seks-bombe u donjem rublju prikupile su 1,7 milijuna lajkova!

Jedna od najatraktivnijih holivudskih glumica, Sydney Sweeney, ponovno je privukla pažnju pratitelja pozirajući u izazovnom kompletu iz nove kolekcije vlastitog brenda.

Sydney Sweeney ponovno je privukla svu pozornost na društvenim mrežama. Holivudska glumica predstavila je novu kolekciju svog brenda donjeg rublja i odjeće za slobodno vrijeme Syrn, a pratitelje je oduševila fotografijama na kojima ističe svoju zavidnu figuru i bujni dekolte.

Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u kompletu nježne zelene nijanse, boje morske pjene, koji se sastoji od sportskog grudnjaka i bokserica visokog struka. U pojedinim kadrovima nosi i široke ružičaste prugaste hlače, dok na drugima pozira samo u kompletu, naglašavajući ležeran koncept nove kolekcije.

Sydney Sweeney - 4 Foto: Instagram

Sydney Sweeney - 6 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Rijetka pojava partnerice Zlatana Ibrahimovića: Starija je od njega 11 godina, a rodila mu je dva sina

Objava je u kratkom roku prikupila preko 1,7 milijuna lajkova i brojne komplimente obožavatelja koji su pohvalili njezin izgled, ali i novu kolekciju.

Sydney Sweeney - 3 Foto: Instagram

Sydney Sweeney - 2 Foto: Instagram

Sweeney je posljednjih mjeseci sve aktivnija u razvoju vlastitih poslovnih projekata, a lansiranje nove Syrn kolekcije samo je nastavak širenja njezina modnog brenda, koji se fokusira na udobno donje rublje i odjeću za slobodno vrijeme.

Sydney Sweeney - 1 Foto: Instagram

Sydney Sweeney Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ante Gelo i Jelena Perčin objavili prvu fotografiju nakon tajnog vjenčanja!

Za promociju često koristi svoje izazovne fotografije, a nedavno je čak pozirala i s pitonom. Više pogledajte OVDJE.

Galerija 12 12 12 12 12

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Fatalna Splićanka u bikiniju istaknula utegnutu pozadinu, i s 50 godina ima zavodljivu siluetu

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zvijezda Wimbledona udala se za bivšu klizačicu, svadba je bila sve samo ne obična!