Kolinda Grabar-Kitarović pokazala dragocjeni suvenir, njegova priča vraća u jedno od najvećih finala u povijesti

Kolinda Grabar-Kitarović uoči finala Svjetskog prvenstva 2026. prisjetila se Katara 2022. i pokazala službenu FIFA-inu loptu koju su joj potpisali Lionel Messi i Kylian Mbappé.

Do velikog finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine ostalo je dva dana, a New Jersey i New York u posljednjim su pripremama za dolazak desetine tisuća fanova.

I dok ove godine u završnici ne gledamo naše Vatrene, dva nogometna asa Kylian Mbappé i Lionel Messi pokušat će odvesti svoje reprezentacije do novih medalja. Njih se prisjetila i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, zahvaljujući jednom od najposebnijih suvenira iz Dohe.

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Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Instagram

Na društvenim je mrežama objavila fotografije na kojima pozira sa službenom FIFA-inom loptom, otkrivši da se radi o jedinstvenom kolekcionarskom primjerku koji nose potpisi Messija i Mbappéa, zvijezda koje su se upravo u finalu Svjetskog prvenstva 2022. borile za naslov svjetskog prvaka.

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"Uoči finala Svjetskog nogometnog prvenstva ove nedjelje, posebna uspomena iz Dohe iz prosinca 2022. Ovu službenu FIFA-inu loptu za mene su potpisali Leo Messi i Kylian Mbappé. Dragocjen kolekcionarski primjerak i prekrasan dio nogometne povijesti", napisala je Grabar-Kitarović uz objavu.

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Profimedia

Davor Šuker i Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Kolinda Grabar Kitarović Foto: Instagram

Podsjetimo, Argentina je u prosincu 2022. nakon dramatične utakmice pobijedila Francusku boljim izvođenjem jedanaesteraca, a finale u kojem su briljirali Messi i Mbappé mnogi smatraju jednim od najboljih u povijesti svjetskih prvenstava.

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Profimedia

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Profimedia

Kolinda Grabar Kitarović s navijačima u Philadelphiji - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Upravo zato lopta s njihovim potpisima za Kolindu Grabar-Kitarović ima posebnu sentimentalnu i kolekcionarsku vrijednost, a objavom je dodatno podigla nogometnu atmosferu uoči novog finala Svjetskog prvenstva.

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