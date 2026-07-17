Nevjerojatna transformacija Šime Eleza: U samo 30 dana drastično je smršavio i isklesao torzo!

Šime Elez iznenadio je pratitelje na Instagramu nakon što je pokazao koliko je promijenio svoju fizičku formu u samo 30 dana.

Šime Elez pohvalio se na Instagramu impresivnom fizičkom transformacijom koja je nastala u samo mjesec dana.

Na Instagram priči podijelio je fotografiju iz teretane uz koju je označio da je riječ o razdoblju od 15. lipnja do 13. srpnja, odnosno svega tridesetak dana.

Šime Elez - 2 Foto: Instagram

"Od prvog treninga do ove slike je prošlo 30-ak dana. Ali 30-ak dana reda, rada i discipline...", napisao je.

Šime Elez - 4 Foto: Instagram

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Uz fotografiju je objavio i usporedbu snimki s plaže, na kojima se jasno vidi razlika u njegovoj fizičkoj formi.

Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Šime nije skrivao ni koliko su treninzi bili zahtjevni. Na posljednjoj objavi vidi se kako sjedi iscrpljen na spravi u teretani, držeći glavu u rukama, uz kratku poruku: "Ja sam gotov."

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Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Sam Šime naglašava da iza svega stoje kontinuitet, disciplina i svakodnevni rad, poručujući kako se promjene ne događaju preko noći, već uz predanost i upornost.

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