Zvijezda Wimbledona udala se za bivšu klizačicu, svadba je bila sve samo ne obična!

Nekoliko dana nakon završetka svog nastupa na Wimbledonu, australska tenisačica ruskog podrijetla Daria Kasatkina udala se za dugogodišnju partnericu, bivšu olimpijsku klizačicu Nataliju Zabiiako, na elegantnoj ceremoniji u Grčkoj koju su obilježili emocije, poznati uzvanici i spektakularan vatromet.

Poznata tenisačica Daria Kasatkina izgovorila je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici Nataliji Zabiiako na romantičnoj ceremoniji u Grčkoj, održanoj svega nekoliko dana nakon završetka njezina nastupa na Wimbledonu.

Kasatkina je na londonskom Grand Slamu zaustavljena u trećem kolu, gdje ju je pobijedila Naomi Osaka, no razočaranje zbog poraza brzo je zamijenila jedna od najsretnijih životnih trenutaka. Vjenčanje je održano uz more, u intimnoj atmosferi, a fotografije pokazuju da je sve bilo uređeno u elegantnim crno-bijelim tonovima, uz mnoštvo svijeća i spektakularan vatromet.

Daria Kasatkina i Natalia Zabiiako - 8 Foto: Instagram

Daria Kasatkina i Natalia Zabiiako - 3 Foto: Instagram

Novopečene supruge zajedničke su fotografije podijelile na društvenim mrežama uz emotivnu poruku:

"Upravo smo imale najbolji dan ikad. Slavili smo ljubav, slobodu i prihvaćanje. Za sada nemamo riječi, samo zahvalnost."

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Na slavlju su bile i brojne teniske zvijezde, među kojima Mirra Andrejeva, Anastazija Pavljučenkova, Kamilla Rahimova te bivša australska tenisačica Arina Rodionova.

Fotografije s vjenčanja pogledajte OVDJE.

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Kasatkina, trenutačno 63. tenisačica svijeta, i Zabiiako zajedno su od 2021. godine, a zaručile su se prošle godine. Natalia Zabiiako bivša je umjetnička klizačica koja je tijekom karijere predstavljala Rusiju, a potom Estoniju. Najveći uspjeh ostvarila je na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018., gdje je u paru s Aleksandrom Enbertom osvojila srebrnu medalju u ekipnom natjecanju. U paru su također osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu 2019., nakon čega se Zabiiako povukla iz profesionalnog sporta.

Daria Kasatkina Foto: Joel Marklund / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Natalia Zabiiako - 1 Foto: Sergei Fadeichev / TASS / Profimedia

Tenisačica je posljednjih godina često govorila o teškom položaju LGBTQ+ osoba u Rusiji. Nakon što je javno kritizirala stanje u svojoj domovini i predsjednika Vladimira Putina, odlučila je promijeniti sportsko državljanstvo te danas nastupa pod australskom zastavom.

Jednom je prilikom priznala da se u Rusiji nije osjećala sigurno zbog svoje seksualne orijentacije.

"Budući da sam otvoreno homoseksualna, ako želim biti svoja, moram napraviti nešto. I sada sam to napravila."

Daria Kasatkina i Natalia Zabiiako - 7 Foto: Instagram

Daria Kasatkina i Natalia Zabiiako - 5 Foto: Instagram

O preseljenju u Australiju govorila je s velikim emocijama.

"Australija je mjesto koje volim, nevjerojatno je gostoljubivo i mjesto gdje se osjećam potpuno kao kod kuće. Volim biti u Melbourneu i veselim se što ću tamo stvoriti svoj dom."

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Nakon poraza od Naomi Osake na Wimbledonu, Kasatkina je otkrila kako jedva čeka vjenčanje jer će joj pomoći da se odmakne od tenisa.

"Imam svoje vjenčanje, naše vjenčanje. Jako se veselim tome. Pauza od tenisa. Iskreno, jako se veselim nečemu stvarno drugačijem. Na vjenčanju u Ateni bit će oko 40 ljudi, na tome radimo već godinu dana. Nadam se da će se gostima svidjeti."

Daria Kasatkina i Natalia Zabiiako - 10 Foto: Instagram

Daria Kasatkina i Natalia Zabiiako - 6 Foto: Instagram

Daria Kasatkina i Natalia Zabiiako - 2 Foto: Instagram

Sudeći prema fotografijama, slavlje je u potpunosti opravdalo očekivanja – od elegantne ceremonije uz more i upečatljivih modnih kombinacija mladenki do nezaboravnog vatrometa kojim su proslavile početak novog zajedničkog poglavlja.

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