Franka i Ćorluka uživaju u romantičnom odmoru, pokazali su kako izgleda njihov bijeg u dvoje

Franka Batelić i Vedran Ćorluka nakratko su pobjegli u romantičnu Veneciju, odakle su pratiteljima na Instagramu pokazali kako uživaju u zajedničkom odmoru i opuštenim trenucima daleko od svakodnevice.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka iskoristili su slobodne dane za kratki bijeg u Italiju. Bračni par otputovao je u Veneciju, a djelić romantične atmosfere podijelili su sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Na fotografijama koje je objavio bivši hrvatski nogometni reprezentativac i donedavni zamjenik izbornika Zlatka Dalića u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji vidi se kako zajedno uživaju u vožnji venecijanskim kanalima, a Franka nije skidala osmijeh s lica.

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Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot

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Ćorluka je označio suprugu i lokaciju Venecije, potvrdivši da zajedno istražuju jedan od najromantičnijih gradova na svijetu.

Na drugoj fotografiji Vedran pozira na terasi uz osvježavajući koktel, a u opisu je otkrio da je dan proveo u društvu fotografa i prijatelja Frana Pervana, uz kojeg je nazdravio "narančastom danu" u talijanskom gradu.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Franka Batelić i Vedran Ćorluka na koncertu Jovanottija - 1 Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka i Vedran, koji su u braku od 2018. godine te zajedno imaju sina Viktora i kćer Gretu, često slobodno vrijeme provode putujući, a ovaj kratki odmor u Veneciji bio je prilika za predah od brojnih poslovnih i obiteljskih obveza.

Intervju s Frankom pročitajte OVDJE.

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