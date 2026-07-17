Nika Turković zaljubljena je u srpskog glazbenika preko ušiju, uživaju na našem otoku

Nika Turković ponovno je raznježila svoje pratitelje objavom sa zajedničkog ljetovanja, na kojoj je pokazala koliko uživa u ljubavi sa Zoranom Zarubicom.

Popularna domaća kantautorica Nika Turković već neko vrijeme uživa u ljubavi sa srpskim glazbenikom Zoranom Zarubicom, bubnjarom popularnog pančevačkog dua Buč Kesidi.

Par je svoju vezu isprva držao podalje od očiju javnosti, no posljednjih mjeseci sve otvorenije dijele zajedničke trenutke. Tako je Nika sada na svom Instagram priči objavila romantični video s odmora na Visu, gdje ovih dana uživaju u ljetnim danima.

Nika Turković i Zoran Zarubica - 3 Foto: Instagram

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Na snimci poziraju zagrljeni ispred kamenog zida, a Zoran ju u jednom trenutku nježno ljubi u obraz, dok Nika ne skriva osmijeh. Uz video je kratko napisala: "a samo sam htjela fitcheck".

Nika Turković i Zoran Zarubica - 2 Foto: Instagram

Nika Turković i Zoran Zarubica - 1 Foto: Instagram

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Osim videa, na društvenim mrežama podijelili su i nekoliko zajedničkih fotografija s odmora. Na crno-bijelim kadrovima poziraju u opuštenom izdanju uz more, grle se i razmjenjuju poljupce, pokazujući da im zajedničko ljeto itekako godi.

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Podsjetimo, o njihovoj ljubavi dugo se šuškalo, a glazbenica je prvu njihovu zajedničku fotku podijelila u svibnju 2025. godine. Više o tome pisali smo OVDJE.

Nika Turković - 1 Foto: Instagram

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