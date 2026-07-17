Nevjerojatan uspjeh Jakova Jozinovića, novi album pokazao se kao pun pogodak!

Mladi glazbenik dominira drugom ovogodišnjom kvartalnom ljestvicom, a čak šest njegovih pjesama našlo se među deset najvećih domaćih hitova.

Nakon što je prvi ovogodišnji Cesarica Top 10 dao prve obrise utrke za Hit godine, druga kvartalna lista potvrđuje ono što je posljednjih mjeseci bilo teško ne primijetiti – Jakov Jozinović apsolutno dominira domaćom glazbenom scenom.

Na novoj ljestvici Jozinović potpisuje čak šest od deset pjesama, odnosno zauzima više od polovice cijelog poretka. Na samom vrhu nalazi se njegov aktualni hit “Ja volim”, dok drugo mjesto pripada pjesmi “Andromeda” grupe Lelek, koja se posljednjih mjeseci profilirala kao jedan od najupečatljivijih novih domaćih singlova.

Cesarica Foto: PR

Treće, četvrto, peto, šesto i sedmo mjesto ponovno pripadaju Jakovu Jozinoviću – redom s pjesmama “Meri”, “Raj”, “Ja za čuda letim”, “Voljela bi to” i “4 laste”. Takva dominacija rijetko se viđa na domaćim glazbenim ljestvicama te potvrđuje njegov uspjeh tijekom prve polovice godine. U isto vrijeme, njegov singl “Ja volim” nastavlja bilježiti impresivne rezultate i na radijskim ljestvicama, gdje je tjednima među najemitiranijim pjesmama u Hrvatskoj.

Preostala mjesta u drugom Cesarica Top 10 zauzeli su Marko Kutlić s pobjedničkom pjesmom s ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala “Uzmi i drugi dio mene” na osmom mjestu, zatim Danijela Martinović s pjesmom “Lipa ostani” na devetom te Marko Tolja feat. Oliver s pjesmom “Ti si moja ljubav” na desetom mjestu.

Jakov Jozinović - 5 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Novi format, uveden ove godine, još preciznije prati stvarni život pjesama među publikom.

Umjesto dosadašnjeg izbora Hita mjeseca, Cesarica je uvela kvartalni format, Cesarica Top 10, koji donosi širi i vjerodostojniji presjek domaće glazbene scene. Svaka tri mjeseca objavljuje se popis deset pjesama koje su u tom razdoblju ostvarile najveći ukupni doseg među publikom.

Jakov Jozinović i Josipa Lisac - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Lista se sastavlja na temelju relevantnih i mjerljivih pokazatelja, među kojima su rezultati na streaming servisima, radijsko emitiranje, prodaja ulaznica za koncerte izvođača, pozicije na relevantnim glazbenim ljestvicama te korištenje pjesama na društvenim mrežama. Takav model pruža cjelovitiji uvid u stvarnu popularnost pjesama, uzimajući u obzir njihov kontinuitet i dugoročniji odjek, a ne samo kratkotrajne uspjehe.

Kroz redovite objave i analize pod nazivom Cesarica brojke, koje se objavljuju na web stranici i društvenim mrežama nagrade, publika će tijekom godine moći pratiti kako pojedine pjesme žive među slušateljima – od digitalnih platformi do koncertnih pozornica. Upravo će ti pokazatelji često već unaprijed dati naslutiti koje bi se pjesme mogle naći među najuspješnijima u kvartalnim pregledima.

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR

Na kraju godine, prema istom modelu, formirat će se i Cesarica Top 10 godine, odnosno popis pjesama koje ulaze u utrku za Hit godine. Publika će, kao i do sada, imati priliku dodatno potvrditi pobjednika svojim glasovima.

Uz Hit godine, dodjeljivat će se i nagrade Cesarica za Hit autora, Cesarica Bestseller i Digitalni Bestseller. Nastavlja se i tradicija dodjele priznanja Cesarica Legend. Tko će se ove godine pridružiti velikim imenima poput Nene Ninčevića i Jasne Zlokić te ponijeti treću statuu namijenjenu legendama koje su obilježile domaću glazbenu scenu posljednjih desetljeća, doznat ćemo krajem 2026. godine.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Novi format donosi jasniji i sadržajniji pregled glazbenih trendova, ostavljajući pjesmama dovoljno vremena da potvrde svoju vrijednost među publikom. Istodobno zadržava transparentan sustav vrednovanja temeljen na konkretnim podacima i stvarnom interesu slušatelja.

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