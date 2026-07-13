Bureci i traktori: Pjevačica koju Hrvati obožavaju napravila je kaos u centru Ljubljane!

Slovenska pjevačica Nina Donelli predstavila je novu pjesmu "Frajer", uz koju je u spotu vozila traktor i pojela čak četiri bureka.

Nina Donelli najpoznatija je slovenska pjevačica u Hrvatskoj koju publika voli zbog zabavnih pjesama koje dižu atmosferu, a njenu pjevačku i zabavljačku karizmu prepoznale su i kolege s estrade pa je do sada snimila hit duete s Mladenom Grdovićem, Giulianom, Tarapana bendom i klapom More.

Ovoga ljeta odlučila je počastiti publiku novom pjesmom veselih nota i dobre energije “Frajer” u kojoj se dotiče teme bliske mnogim ženama - potrage za pravom ljubavi koju prate velika očekivanja, slatka razočarenja i pitanje postoji li uopće "onaj pravi".

Pjesmu su napisali hitmejkeri Neno Ninčević i Raay kojima ovo nije prva suradnja s Ninom, a najavljuju već i nove zajedničke hitove.

Nina Donelli - 4 Foto: Rok Maver/PR

"Svi smo bili zaljubljeni i mislili da je to ta osoba, ona prava i jedina za nas, a onda se s vremenom otkriju i neke mane pa taj prvi val idealizacije malo splasne, nekad i potpuno nestane i onda slijedi ono standardno pitanje - Zar nema više nikog normalnog?! Htjela sam na zabavan način prikazati takve situacije koje su nam svima bliske, bez puno drame, ali uz puno smijeha", kaže o svojoj aktualnoj pjesmi simpatična Nina koja je nedavno šokirala prolaznike nesvakidašnjim prizorom.

Nina Donelli - 2 Foto: Rok Maver/PR

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Naime, na snimanje spota u centru Ljubljane došla je u ogromnom skupocjenom traktoru i vozila se u njemu potpuno opušteno, kao da to radi svaki dan. Iznenađeni pogledi i komentari nisu spriječili ekipu sa seta predvođenu redateljem Rokom Maverom da odradi sjajan posao i isporuči vrhunski video pun duhovitih scena koje su mjesto snimanja učinile poprištem urnebesne zabave, a tamo je Nina oborila i jedan osobni rekord. Sati snimanja svima su otvorili apetit pa je pjevačica društvo odvela na burek, a prizor Nine kako uživa u slasnom jelu oduševio je redatelja toliko da ga je odlučio uvrstiti u spot. Scenu su ponavljali nekoliko puta pa je Nina pojela ukupno četiri bureka što joj je, kako sama kaže, rekord!

Nina Donelli - 3 Foto: Rok Maver/PR

Ljeto će Nina provesti kombinirajući koncerte i odmor, a obzirom da je prošle godine postala mama malene Anamarije, ljetovanje sada ima sasvim drugačiji oblik.

“Svakog se ljeta trudim maksimalno opustiti i uživati s obitelji, a otkako sam mama, dobra organizacija je još bitnija nego prije. Obožavam ići na more u Hrvatsku, ove godine ćemo biti kraj Zadra i jako se veselim kupanju i šetnjama uz more. Nije to baš pravi dugi godišnji jer ga malo malo prekidam zbog koncerata, ali uz pomoć mog partnera, sve se da uskladiti. Sretna sam jer uz sebe imam pravog frajera!”

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