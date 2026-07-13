Zašto je prizor Luke Nižetića s mamom izazvao lavinu reakcija? Bit će vam jasno kad vidite fotografiju!

Luka Nižetić ljetuje s roditeljima, a pratitelje je oduševio fotografijama na kojima njegova mama Tamara pokazuje zavidnu formu.

Luka Nižetić ljetne dane provodi u opuštenoj atmosferi, a društvo mu na odmoru prave roditelji. Pjevač je na Instagramu podijelio niz fotografija s plaže na kojima pozira s mamom Tamarom i tatom Milom, a najviše pažnje privukla je upravo njegova majka koja je oduševila vitkom linijom i zavidnom formom.

Na jednoj od fotografija Luka i Tamara zajedno poziraju u kupaćim kostimima, nasmijani pokazuju mišiće.

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"Ne pada jabuka daleko od stabla", duhovito je napisao Luka uz objavu, uz koju će se mnogi složiti da je kompliment bio potpuno opravdan jer Tamara izgleda odlično, a sudeći prema fotografijama, energijom bez problema prati svog sina.

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Luka Nižetić Foto: Instagram

Mama Luke Nižetića Foto: Instagram

Luka Nižetić Foto: Matej Pašalić/Dallas Records promo

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"Bome", "Predivni", "Vaaau koja ekipa", "Jeste super", "Ma mama carica!", "Ajme, šta ste zgodni", "Lipi veseli ljudi", "Luka svaka cast na isklesanom tijelu ali i mami", napisali su mu pratitelji.

Osim zajedničkih fotografija s mamom, Luka je objavio i obiteljsku selfie fotografiju s oba roditelja te nekoliko prizora s idilične šljunčane plaže okružene borovima, pokazujući kako slobodne dane koristi za odmor daleko od poslovnih obveza.

Luka Nižetić - 4 Foto: Livio Andrijić/CROPIX

Petra i Tamara Nižetić Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Nižetić je poznat po tome da veliku pažnju posvećuje zdravom načinu života, redovito vježba i boravi u prirodi, a čini se da ljubav prema aktivnom životu dijeli i s obitelji. Njegova najnovija objava brzo je prikupila brojne lajkove i pozitivne komentare pratitelja, koji nisu skrivali oduševljenje izgledom njegove mame.

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