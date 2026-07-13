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zatrpali je komplimentima!

Zašto je prizor Luke Nižetića s mamom izazvao lavinu reakcija? Bit će vam jasno kad vidite fotografiju!

Piše E. G., Danas @ 08:41 Celebrity komentari
Luka Nižetić Luka Nižetić Foto: Instagram

Luka Nižetić ljetuje s roditeljima, a pratitelje je oduševio fotografijama na kojima njegova mama Tamara pokazuje zavidnu formu.

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Zašto je prizor Luke Nižetića s mamom izazvao lavinu reakcija? Bit će vam jasno kad vidite fotografiju!
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