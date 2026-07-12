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Ultra gori i izvan pozornice: Posljednja večer donijela je najluđa festivalska izdanja

Piše E. G., 12.07.2026 @ 22:22 Celebrity komentari
Treća večer Ultra Music 2026. - 4 Treća večer Ultra Music 2026. - 4 Foto: Sasa Buric / CROPIX

xMladi iz cijelog svijeta i treće su večeri Ultra Europe festivala u Split stigli u kreativnim festivalskim kombinacijama, sa šljokicama, zastavama svojih zemalja i osmijehom, spremni za završnicu jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe.

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Fotogalerija treće večeri Ultra Music Split 2026.
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