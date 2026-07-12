Ultra gori i izvan pozornice: Posljednja večer donijela je najluđa festivalska izdanja

xMladi iz cijelog svijeta i treće su večeri Ultra Europe festivala u Split stigli u kreativnim festivalskim kombinacijama, sa šljokicama, zastavama svojih zemalja i osmijehom, spremni za završnicu jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe.

Ultra je pred završnicom, a Split je i treće večeri ponovno preplavila rijeka rasplesanih fanova elektroničke glazbe iz svih krajeva svijeta.

Posjetitelji su na Park mladeži pristizali nasmijani, odjeveni u upečatljive festivalske kombinacije i spremni za još jednu noć vrhunske zabave, pokazujući da je moda i ove godine neizostavan dio Ultra Experiencea.

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Treća večer Ultra Music 2026. - 1 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Treća večer Ultra Music 2026. - 3 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Na ulazu su se mogli vidjeti šljokice, neonski detalji, odvažni topovi, mrežaste čarape, kaubojski šeširi, lepeze i kreativni make-up, dok su mnogi outfit upotpunili zanimljivim modnim dodacima i kostimima. Neki su se odlučili za elegantniji festivalski stil, a drugi za ekstravagantne kombinacije koje su privlačile poglede već pri dolasku.

Treća večer Ultra Music 2026. - 13 Foto: Sasa Buric / CROPIX

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Posebnu atmosferu stvarali su brojni strani gosti koji su ponosno pozirali sa zastavama svojih zemalja. Među okupljenima su se isticali posjetitelji iz Francuske, Norveške i brojnih drugih država, potvrđujući još jednom da je Ultra Europe jedno od najinternacionalnijih glazbenih događanja u regiji.

Treća večer Ultra Music 2026. - 6 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Treća večer Ultra Music 2026. - 9 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Ispred ulaza nije nedostajalo ni veselih društava koja su ovjekovječila početak večeri zajedničkim fotografijama, zagrljajima i osmijesima prije nego što su se uputila prema pozornicama.

Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Treća večer Ultra Music 2026. - 5 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Dok je sunce zalazilo nad Splitom, uzbuđenje je raslo, a tisuće posjetitelja spremno su dočekale posljednju festivalsku noć ispunjenu elektroničkim ritmovima i spektakularnom atmosferom.

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