Velika odluka našeg glumačkog para poslije 10 godina: "Život se okrenuo naglavačke"

Nakon deset godina života i rada u Kini, Vitomira Lončar i Ivica Šimić vraćaju se u Hrvatsku ponajprije zbog jednoipolgodišnjeg unuka, dok će u Kinu ubuduće odlaziti tek nekoliko mjeseci godišnje.

Nakon deset godina života i rada u Kini, glumica, producentica i suosnivačica Male scene Vitomira Lončar te njezin suprug Ivica Šimić odlučili su započeti novo životno poglavlje.

Par koji je u kineskom Xi'anu izgradio uspješne karijere sada će većinu godine provoditi u Hrvatskoj, dok će u Kinu odlaziti tek nekoliko mjeseci godišnje. Kako priznaje Lončar, najveći razlog za povratak nije posao, nego – obitelj.

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Vitomira Lončar i Ivica Šimić Foto: Josip Moler/Cropix

Vitomira Lončar - 4 Foto: Instagram

Iako kaže da su i Hrvatska i Kina za njih dom, dolazak jednoipolgodišnjeg unuka Maia potpuno im je promijenio prioritete.

"Biti kod kuće je za mog Ivicu i mene vrlo fleksibilna kategorija. Kuća, dom, to su i Hrvatska i Kina. Dugi niz godina samo je Kina bila dom, a u Hrvatsku smo dolazili rijetko. No otkako smo dobili unuka, život se ponovno okrenuo naglavačke i više vremena provodimo u Hrvatskoj nego u Kini", ispričala je za Story.

Vitomira Lončar - 3 Foto: Instagram

Vitomira Lončar - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Njihov odlazak u Kinu 2015. godine bio je jedna od najvećih životnih prekretnica. Nakon suradnje s kazalištima posljednjih godina posvetili su se akademskoj karijeri, a Vitomira danas predaje međukulturnu komunikaciju na Sveučilištu Eurasia u Xi'anu. Nastavu drži na engleskom jeziku uz pomoć asistenata, dok je svakodnevni život zahtijevao da nauči kineski jezik, kojim se danas uspješno služi i privatno i poslovno.

Opisala je i svoju svakodnevicu u Kini – rano ustajanje, učenje kineskog jezika, svakodnevno vježbanje, šetnje do fakulteta, dok Ivica prakticira tai chi. Kaže kako ju je upravo Kina naučila prihvaćanju različitosti, važnosti stalnog učenja i jednostavnim navikama poput ispijanja tople vode tijekom cijele godine.

Vitomira Lončar i Ivica Šimić - 2 Foto: Profimedia

Iako su godinama uspješno balansirali život između dvije države, rođenje unuka potpuno je promijenilo njihove planove.

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"Novi identitet bake donio mi je neizmjernu radost. Vrijeme provedeno s unukom mi je dragocjeno i ova nova forma naše obitelji donijela je velike pozitivne promjene. Sve je nekako sjelo na svoje mjesto", priznaje glumica.

Na pitanje putuju li zbog njega češće u Hrvatsku, odgovor je bio vrlo jasan.

Buga Marija Šimić, Vitomira Lončar Foto: Instagram

"Ne putujemo češće u Hrvatsku, nego nam je Hrvatska sada mjesto gdje smo većinu vremena, a u Kinu odlazimo povremeno. Da je unuk presudio ovoj novoj organizaciji života – nema nikakve sumnje", rekla je.

Lončar i Šimić naglašavaju da se ne opraštaju od Kine. Zahvaljujući tome što kao priznati stručnjaci imaju kinesku "zelenu kartu", odnosno trajni boravak, mogu slobodno organizirati život između dvije zemlje.

Vitomira Lončar i Ivica Šimić Foto: Josip Moler/Cropix

Vitomira Lončar - 6 Foto: Instagram

"Prošle smo zime odlučili da ćemo u Hrvatskoj provoditi većinu vremena, a u Kinu ćemo ići samo nekoliko mjeseci godišnje. To nam je omogućilo da uredimo život koji uključuje obje zemlje", kaže.

Na pitanje znači li to konačan povratak u Hrvatsku, odgovara kratko, ali znakovito: "Tranzicija je počela. To je jedino što je sigurno. Ostalo – u Božje ruke."

Osim velikog životnog zaokreta, ove godine obilježili su i impresivne 52 godine zajedničkog života te 40 godina Male scene, koju danas vodi njihova kći Buga Marija Šimić Milošev. Vitomira kaže da su povjerenje i poštovanje temelji njihova braka, a sada ih posebno veseli što u kazalištu odrasta i treća generacija njihove obitelji – njihov unuk.

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