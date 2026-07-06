Seve u vrućim hlačicama okrenula leđa kameri, izrez je otkrio više od očekivanog

Vruće hlačice, kristali i korzet bili su dobitna kombinacija za Severinu, koja je na otvorenju novog beach kluba u Splitu bez konkurencije bila glavna zvijezda večeri.

Poznata lica s hrvatske estrade okupila su se na svečanom otvorenju novog beach kluba u sklopu resorta Le Méridien Lav pokraj Splita, koje je označilo početak još jedne ljetne sezone na hrvatskoj obali. Večer je protekla u znaku dobre glazbe, elegantnog ambijenta i brojnih uzvanika iz javnog života, a najveću pažnju privukla je Severina, koja je svojim nastupom podigla atmosferu do usijanja.

Popularna pjevačica na pozornicu je izašla u upečatljivom modnom izdanju koje nije prošlo nezapaženo. Kombinacija poderane bijele majice preko svjetlucavog korzeta, kratkih traper hlačica ukrašenih lancima i kristalnim detaljima te bijelih sandala istaknula je njezinu vitku figuru i prepoznatljiv modni stil. Izgled je upotpunila velikim naušnicama i glamuroznom frizurom.

Severina - 6 Foto: Instagram

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 7 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Supruga našeg reprezentativca oglasila se nakon bolnog poraza i poručila ono što mnogi misle

Tijekom nastupa Severina je nizala svoje najveće hitove, a okupljena publika pjevala je uglas gotovo svaku pjesmu. U publici je njenu ''Dalmatinku'' pjevala čak i Raquel Mauri, supruga Ivana Rakitića. Video pogledajte OVDJE.

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: PR

Prije nastupa pozirala je fotografima na terasi resorta s pogledom na more i jahte, gdje je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih domaćih zvijezda.

Galerija 23 23 23 23 23

Pogledaji ovo Celebrity Što će kraljevska obitelj raditi kad se princ Harry ovog tjedna vrati u Veliku Britaniju?

Na Instagramu je Severina podijelila i fotografije, a svi su ostali očarani kako izgleda u 55. godini života. Fotografije pogledajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Udala se najutjecajnija srpska influencerica: Nasmijat će vas što je prvo učinila nakon vjenčanja

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitić i predivna supruga bili u provodu u Splitu, ona zapjevala Sevkinu ''Dalmatinku''