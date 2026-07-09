Sjećate li se mladenke iz kultnog filma? Zadnjih godina život joj nije bio nimalo lak

Bila je jedna od najomiljenijih filmskih mladenki devedesetih, a uloga Annie Banks u kultnoj komediji ''Mladenkin otac'' proslavila ju je diljem svijeta. Više od 30 godina kasnije Kimberly Williams-Paisley i dalje je uspješna glumica, supruga jednog od najvećih country glazbenika i žena koja je kroz život prošla brojne osobne izazove koji su je potpuno promijenili.

Kada se 1991. godine na velikim ekranima pojavio film ''Mladenkin otac'', publika je odmah zavoljela simpatičnu Annie Banks, mladenku zbog koje lik Stevea Martina prolazi kroz pravu emocionalnu i financijsku krizu. Tu nezaboravnu ulogu odigrala je tada 19-godišnja Kimberly Williams, kojoj je upravo taj film otvorio vrata Hollywooda.

Danas, više od tri desetljeća kasnije, Kimberly Williams-Paisley ima 54 godine i još uvijek je aktivna u glumi, ali njezin život odavno se ne vrti samo oko filmskih setova. Nedavno je ponovno privukla pozornost javnosti kada se sa suprugom Bradom Paisleyjem pojavila među uzvanicima glamuroznog vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelcea u New Yorku. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Kimberly Williams-Paisley - 9 Foto: TOUCHSTONE PICTURES - Album / Album / Profimedia

Kimberly Williams-Paisley - 1 Foto: Photo Press Service / Bestimage / Profimedia

Kimberly je rođena 14. rujna 1971. u Ryeju u saveznoj državi New York. Glumom se počela baviti još kao tinejdžerica, a studirala je kazališnu umjetnost na prestižnom Sveučilištu Northwestern. Ipak, fakultet je privremeno napustila kada je dobila životnu priliku – glavnu ulogu Annie Banks u filmu ''Mladenkin otac''. Nakon snimanja vratila se na studij i završila diplomu glume.

Kimberly Williams-Paisley - 2 Foto: TOUCHSTONE PICTURES - Album / Album / Profimedia

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Film je postao veliki hit, a četiri godine kasnije snimljen je i nastavak ''Mladenkin otac II'', u kojem se ponovno našla uz Stevea Martina i Diane Keaton.

Iako je mnogi i danas pamte upravo kao Annie Banks, Kimberly je tijekom karijere ostvarila brojne zapažene televizijske i filmske uloge. Publika ju je gledala u popularnom sitcomu ''According to Jim'', gdje je glumila punih osam sezona, a okušala se i kao redateljica režirajući nekoliko epizoda serije. Pojavila se i u serijama ''Nashville'', ''The 10th Kingdom'', ''Two and a Half Men'', kao i u brojnim Hallmarkovim filmovima te novijim naslovima poput ''Dog Gone'' i ''Jesus Revolution''.

Kimberly Williams-Paisley - 6 Foto: All Film Archive/Touchstone Pictures / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Osim glume, okušala se i kao producentica, redateljica te spisateljica.

Godine 2016. objavila je autobiografsku knjigu Where the Light Gets In, koja je završila na listi bestselera New York Timesa. U njoj je iskreno opisala bolno iskustvo bolesti svoje majke Linde, koja je godinama bolovala od Alzheimerove bolesti. Knjiga je nastala nakon njezina emotivnog eseja koji je izazvao golemo zanimanje javnosti, a Kimberly je postala jedna od najistaknutijih zagovornica podizanja svijesti o Alzheimerovoj bolesti.

Kimberly Williams-Paisley - 8 Foto: WALTER / Bestimage / Profimedia

Posljednjih godina suočila se i s vlastitim zdravstvenim problemima. Zbog paralize glasnica gotovo dvije godine jedva je mogla govoriti, a nakon nekoliko operacija uspjela je vratiti glas. Iskustvo ju je, kako kaže, naučilo usporiti život, više brinuti o sebi i cijeniti male stvari.

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Kimberly je od 2003. godine u braku s country zvijezdom Bradom Paisleyjem, s kojim ima dvojicu sinova. Njihova ljubavna priča počela je na neobičan način – Brad je godinama bio zaljubljen u glumicu nakon što ju je vidio upravo u filmu ''Mladenkin otac''. Kada je snimao spot za pjesmu I'm Gonna Miss Her, pozvao ju je da glumi u njemu, a ubrzo nakon toga započeli su vezu.

Kimberly Williams-Paisley - 11 Foto: o05 / Zuma Press / Profimedia

Kimberly Williams-Paisley - 10 Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Na pitanje koja je tajna njihova 23 godine dugog braka, Kimberly ima vrlo jednostavan odgovor.

"Nedavno sam čula Jamie Lee Curtis kako kaže da je tajna uspješnog braka: 'Nemoj otići.' Pomislila sam da je to genijalno. Bit će uspona i padova, ali ne treba odustati", izjavila je glumica.

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Zajedno sa suprugom osnovala je neprofitnu organizaciju The Store u Nashvilleu, trgovinu u kojoj obitelji slabijeg imovinskog stanja mogu besplatno nabaviti namirnice uz preporuku socijalnih službi. Organizacija je tijekom godina pomogla tisućama obitelji, a Kimberly je danas jednako poznata po humanitarnom radu kao i po glumačkoj karijeri.

Kimberly Williams-Paisley - 7 Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Kimberly Williams-Paisley - 5 Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

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