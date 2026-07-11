Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa

Obitelj i prijatelji uskoro će se posljednji put oprostiti od Tamare Lazić Strugar, kćeri poznatog fotografa Jadrana Lazića, a sada su objavljeni i detalji posljednjeg ispraćaja.

Tamara Lazić Strugar preminula je 1. travnja ove godine u New Yorku nakon dugogodišnje borbe s teškom bolešću, a njezin posljednji ispraćaj održat će se u ponedjeljak, 13. srpnja, u 19 sati na mjesnom groblju u Zavali na otoku Hvaru.

Tužnu vijest i detalje ispraćaja na društvenim je mrežama podijelio njezin otac Jadran Lazić.

Tamara Lazić Strugar - 6 Foto: Instagram

Tamara Lazić Strugar - 4 Foto: Instagram

"S dubokom tugom obavještavamo rodbinu, prijatelje i sve koji su voljeli našu Tamaru Lazić Strugar da će se posljednji ispraćaj održati u ponedjeljak, 13. srpnja 2026. u 19 sati na mjesnom groblju u Zavali na otoku Hvaru. Pozivamo sve koji su je poznavali i voljeli da nam se pridruže u posljednjem pozdravu. Zauvijek u našim srcima. Počivala u miru Božjem", napisao je Lazić.

Tamara Lazić Strugar bila je uspješna liječnica koja je godinama živjela i radila u Sjedinjenim Američkim Državama. Njezina smrt rastužila je obitelj, prijatelje i brojne poznanike, a Jadran Lazić od kćeri se oprostio i dirljivim riječima koje je objavio na društvenim mrežama nakon njezine smrti.

Tamara Lazić Strugar - 8 Foto: Instagram

Tamara Lazić Strugar - 5 Foto: Instagram

Više o Tamari čitajte OVDJE.

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