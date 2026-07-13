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Donosimo najbolje trenutke!

Splitsko ljeto je postalo nezamislivo bez Ultre: Od prvog festivala koji je izazvao kontroverze, do promocije Hrvatske!

Piše Hari Kočić/I.G., Danas @ 18:51 inMagazin komentari
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Split se i ove godine na tri dana pretvorio u svjetsko središte elektroničke glazbe. Dvanaesti po redu Ultra Europe Festival okupio je više od 150 tisuća partijanera iz cijelog svijeta te ugostio najveća DJ imena današnjice. Ni ovog puta nije nedostajalo odvažnih outfita, a kakva je bila atmosfera? Toliko dobra da je naša ekipa ostala bez mikrofona! Donosimo najbolje trenutke i dojmove s još jedne nezaboravne Ultre.

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