Splitsko ljeto je postalo nezamislivo bez Ultre: Od prvog festivala koji je izazvao kontroverze, do promocije Hrvatske!

Split se i ove godine na tri dana pretvorio u svjetsko središte elektroničke glazbe. Dvanaesti po redu Ultra Europe Festival okupio je više od 150 tisuća partijanera iz cijelog svijeta te ugostio najveća DJ imena današnjice. Ni ovog puta nije nedostajalo odvažnih outfita, a kakva je bila atmosfera? Toliko dobra da je naša ekipa ostala bez mikrofona! Donosimo najbolje trenutke i dojmove s još jedne nezaboravne Ultre.

U Splitu je održano dvanaesto izdanje Ultre, festivala koji je promijenio grad pod Marjanom i koji iz godine u godinu izaziva sve veći interes, kako javnosti, tako i posjetitelja. Svjedočili smo ponovno kreativnim odjevnim kombinacijama, razgovarali s partijanerima iz cijelog svijeta, a u jednom trenutku čak i ostali bez mikrofona.

Ultra Europe - 1 Foto: In Magazin

Splitsko ljeto je postalo nezamislivo bez Ultre.

Od prvog izdanja 2013. Ultra je izazivala brojne kontroverze, raspravljalo se treba li takav festival Splitu, jesu li to gosti kakve želimo privući, ali danas je već postala tradicija koja iz godine u godinu podiže ljestvicu.

Glavna pozornica široka je 80 metara i visoka 20 metara, na njoj su nastupila neka od najvećih svjetskih glazbenih imena, sam stage pred njom polako se punio svake večeri, ali uvijek bi došao do nekih 10 000 ljudi, dok je VIP zona s jedne i druge strane stagea danima ranije rasprodana

Ultra Europe - 2 Foto: In Magazin

Atmosferu na Ultri teško je opisati nekomu tko nije navikao na festivale elektroničke glazbe, ali dovoljno je reći da, unatoč inicijalnim strahovima, većih incidenata proteklih godina nije bilo. Naravno, uvijek ima onih koji se možda malo previše vesele.

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Brojke festivala su zaista impozantne, ali isto tako teško provjerljive. Svake godine slušamo o 150 000 ljudi koji dođu u Split iz 140 zemalja, oko 150 DJ-eva raspoređenih preko više stageova, a koliko zapravo Split i Dalmacija zarade od toga, jako je teško procijeniti. Međutim, ono što znamo jest, ovaj je festival promijenio Split.“

Modne kombinacije su, kao i svake godine, bile maštovite, na Parku Mladeži je bilo… zaista svega.

Ultra Europe - 3 Foto: In Magazin

Ultra je, naravno, i golema promocija Lijepe Naše, svi ovi mladi ljudi, jednom će se vratiti.

''Ovo je nevjerojatna zemlja, s nevjerojatnim ljudima, svi su dragi, tako da smo doista sretni što smo u Hrvatskoj'', rekao nam je Omar iz Maroka.

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Najveći hrvatski festival postao je poznat i kao lokacija djevojačkih i momačkih zabava.

Ultra Europe - 4 Foto: In Magazin

Tijekom tri dana, Park Mladeži je pretvoren u grad, ovdje imate doslovno sve. Dakle, ako nemate odjeće, možete kupiti markiranu Ultra odjeću, tu je Hitna, tu je Policija, tu su komunalne službe, ima hrane, ima pića, ideja je da ne morate izlaziti sa ove lokacije

Većih problema ni ove godine, srećom, nije bilo.

''Bude tu ponešto prekomjernoga uživanja alkohola, onako malo i stimulansa, sve što ide u ovu priču'', otkrila nam je dr. Jelena Aranza, spec. Hitne medicine.

Ultra Europe - 5 Foto: In Magazin

Ultra je, kao i sve ovog ljeta, bila u sjeni Svjetskog nogometnog prvenstva, a tko je posebno potencirao, nije teško pogoditi.

A Ultra je svoju kuću odavno pronašla u Splitu. Spominje se moguće ponovno vraćanje na Poljud, ali to je već daleka budućnost, sada je vrijeme za odmor nakon tri dana intenzivnog partija.

Ultra Europe - 6 Foto: In Magazin

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