Poznata Splićanka koja je nedavno proslavila 50. rođendan u seksi topu tulumarila na Ultri!

Renata Lovrinčević Buljan prisjetila se prošlogodišnjeg provoda na Ultri uz fotografije i video iz VIP lože, a otkrila je da ovogodišnje izdanje festivala prati iz udobnosti vlastitog doma.

Dok su tisuće ljubitelja elektroničke glazbe ovih dana uživali na festivalu Ultra Europe u Splitu, Renata Lovrinčević Buljan prisjetila se kako se ondje provodila prošle godine.

Bivša Miss Universe Hrvatske i danas instruktorica fitnessa na Instagramu je podijelila fotografije i videozapise iz VIP lože, na kojima u atraktivnoj kombinaciji pleše uz glazbu i uživa u festivalskoj atmosferi iznad prepune pozornice.

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Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 4 Foto: Instagram Screenshot

Na snimkama se vidi kako bezbrižno pleše, pozira s osmijehom i upija energiju jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe.

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Ovogodišnje izdanje ipak je odlučila pratiti iz nešto mirnijeg okruženja, što je kratko poručila svojim pratiteljima.

"Ove godine pratim s kauča", napisala je uz objavu, dajući do znanja da će uspomene na prošlogodišnji provod zasad ostati njezina najbliža veza s Ultrinom atmosferom.

Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 5 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram Screenshot

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Sudeći po reakcijama pratitelja, mnogi su se složili da je prošlogodišnja festivalska večer ostala za pamćenje, a Renatini plesni pokreti i dobro raspoloženje ponovno su privukli brojne komplimente na društvenim mrežama.

Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram Screenshot

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram

"Nitko nije savršen, sve dok se vi niste pojavili.. Sa poštovanjem, jedna je Renata", "Pedesete su nove dvadesete", "Šta mladi znaju kako se partija!", "Sexy mama", "Žena je bolja od 70% mlađih od sebe... Svaki muškarac imalo normalan bi dao 5 min da je može imati... Žena je spaceshuttle!", pisali su joj fanovi uz emotikone vatre.

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