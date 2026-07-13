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Nestvarni prizori!

Video Adriane Ćaleta-Car izgleda kao kadar iz holivudskog filma, pogledajte scenu koja je privukla pozornost!

Piše E. G., Danas @ 10:35 Celebrity komentari
Adriana Ćaleta-Car - 3 Adriana Ćaleta-Car - 3 Foto: Instagram Screenshot

Adriana Ćaleta-Car javila se s obiteljskog odmora na Karibima, s kojih je objavila fotografije i video na kojem trči kroz tirkizno more te pratiteljima postavila pitanje bi li joj se pridružili ili je samo promatrali.

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