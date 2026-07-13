Video Adriane Ćaleta-Car izgleda kao kadar iz holivudskog filma, pogledajte scenu koja je privukla pozornost!

Adriana Ćaleta-Car javila se s obiteljskog odmora na Karibima, s kojih je objavila fotografije i video na kojem trči kroz tirkizno more te pratiteljima postavila pitanje bi li joj se pridružili ili je samo promatrali.

Nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car koristi ljetnu stanku od nogometnih obveza. Njegova supruga Adriana Ćaleta-Car pokazala je kako su svi zajedno ponovno otputovali, ovoga puta na Karibe, odakle je podijelila prizore koji izgledaju kao s razglednice.

Na svom Instagramu objavila je fotografije i video snimljen na jednoj od rajskih plaža, na kojem bosa trči kroz kristalno čisto, plitko more okružena tirkiznim nijansama i bijelim pijeskom.

Galerija 25 25 25 25 25

Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Instagram Screenshot

Adriana Ćaleta-Car - 4 Foto: Instagram Screenshot

U cvjetnom bikiniju pozirala je i u plićaku, a cijela objava odiše bezbrižnom ljetnom atmosferom.

Pogledaji ovo Celebrity Zašto je prizor Luke Nižetića s mamom izazvao lavinu reakcija? Bit će vam jasno kad vidite fotografiju!

"Bi li trčao/trčala sa mnom ili bi me samo gledao/gledala?" napisala je u objavi.

Adriana i Duje često biraju egzotične destinacije za odmor, a ovaj put odlučili su obiteljske trenutke provesti na Karibima zajedno sa svojim sinovima. Objave s putovanja ponovno su oduševile njihove pratitelje, koji nisu skrivali oduševljenje prizorima nestvarno plavog mora i opuštenom atmosferom.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Nekadašnja manekenka i supruga hrvatskog reprezentativca već godinama na društvenim mrežama dijeli detalje iz privatnog života, a njezine objave s putovanja redovito privlače veliku pozornost. Ovaj put u prvom planu našli su se prirodne ljepote Kariba i njezin zarazni osmijeh dok je uživala u ljetnim trenucima.

Kako izgleda njihova vila, koja je na prodaji posljednjih godinu dana, pogledajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Što su kršćanski volonteri i časne sestre radili među partijanerima na Ultri?

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Poznata Splićanka koja je nedavno proslavila 50. rođendan u seksi topu tulumarila na Ultri!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Princ George na trenutak je zaboravio da ga prate kamere, prizor je mnoge nasmijao

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kako je nastala jedna od najvećih rock-pjesama svih vremena? Iza nje se krije potresan događaj