Znate li kako je nastala jedna od najvećih rock-pjesama svih vremena? Iza nje se krije potresan događaj

"American Pie", legendarna pjesma Dona McLeana inspirirana pogibijom Buddyja Hollyja i "danom kada je glazba umrla", postao je jedan od najvećih rock-klasika svih vremena.

Malo je pjesama u povijesti rock-glazbe koje su izazvale toliko rasprava, teorija i analiza kao "American Pie" Dona McLeana. Objavljena 1971. godine, osam i pol minuta duga folk-rock epopeja nije postala samo jedan od najvećih hitova svih vremena već i simbol kraja jedne glazbene ere.

Više od pola stoljeća nakon izlaska i dalje fascinira slušatelje, a na Spotifyju je premašila milijardu preslušavanja, čime je dokazala da njezin utjecaj ne jenjava.

Glavna inspiracija za pjesmu bila je avionska nesreća 3. veljače 1959., u kojoj su poginuli pioniri rocka Buddy Holly, Ritchie Valens i J. P. "The Big Bopper" Richardson. Don McLean tada je imao samo 13 godina i radio je kao dostavljač novina kada je pročitao vijest o njihovoj smrti.

Taj trenutak ostavio je dubok trag na njega, a upravo je iz njega nastao legendarni stih "The day the music died" ("Dan kada je glazba umrla"), koji je kasnije postao jedan od najpoznatijih stihova u povijesti popularne glazbe.

Buddy Holly Foto: Profimedia

Iako mnogi smatraju da je riječ isključivo o pjesmi posvećenoj Buddyju Hollyju, McLean je godinama objašnjavao da je "American Pie" puno više od toga.

Prema njegovim riječima, pjesma je djelomično autobiografska, a djelomično priča o Americi koja je od optimizma pedesetih godina postupno ušla u političke podjele, atentate, rat u Vijetnamu i društvene sukobe šezdesetih.

Ritchie Valens Foto: Profimedia

Sam refren nastao je gotovo slučajno. Nakon što je nekoliko mjeseci pokušavao dovršiti pjesmu, jednog mu je dana, kako je rekao, "niotkuda u glavi" odjednom zazvučao stih: "Bye, bye, Miss American Pie..." Upravo je taj trenutak pretvorio ideju u jednu od najpoznatijih pjesama svih vremena.

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U vrijeme kada su radijske pjesme trajale oko tri minute "American Pie" predstavljala je veliki rizik. Trajala je čak osam i pol minuta, zbog čega je singl morao biti podijeljen na dvije strane ploče za neka izdanja.

Don McLean Foto: Profimedia

Unatoč tome, publika je inzistirala na tome da radijske postaje emitiraju punu verziju. Pjesma je početkom 1972. četiri tjedna provela na prvom mjestu Billboard Hot 100 i tada je postala najduža pjesma u povijesti koja je osvojila vrh američke ljestvice. Istodobno je album "American Pie" bio međunarodni hit, a u Velikoj Britaniji sedam tjedana držao je prvo mjesto i ukupno 53 tjedna ostao na ljestvici albuma.

Više od 50 godina nakon objave "American Pie" i dalje pronalazi novu publiku. Na Spotifyju je premašila milijardu preslušavanja, što je čini jednom od rijetkih pjesama iz ranih sedamdesetih koja je ostvarila takav rezultat u eri streaminga. Don McLean danas ima više od 10 milijuna mjesečnih slušatelja, a upravo je "American Pie" i dalje njegova najslušanija pjesma.

Utjecaj "American Pie" odavno nadilazi glazbene ljestvice. Snimljene su brojne obrade, među kojima je najpoznatija Madonnina iz 2000. godine, a pjesma je uvrštena u National Recording Registry, kao jedno od djela od posebne kulturne važnosti za Sjedinjene Američke Države.

Godine 2001. zauzela je i visoko peto mjesto na popisu "Songs of the Century", koji su sastavili Recording Industry Association of America i National Endowment for the Arts, čime je potvrđen njezin status jedne od najvažnijih pjesama američke glazbene baštine.

Don McLean Foto: Profimedia

Iako su tijekom godina nastale stotine teorija o tome što pojedini stihovi znače – od referenci na Elvisa Presleyja, Boba Dylana, The Beatlese i Rolling Stonese do političkih događaja šezdesetih – Don McLean većinu života odbijao je potvrditi ili opovrgnuti takva tumačenja.

Upravo je ta doza misterija jedan od razloga zbog kojih "American Pie" ni više od pola stoljeća nakon objave ne gubi na privlačnosti. Ono što je započelo kao sjećanje jednog dječaka na dan kada je doznao za smrt Buddyja Hollyja preraslo je u jednu od najvažnijih i najutjecajnijih rock-pjesama svih vremena.

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