Ljupka Gojić Mikić pokazala kako s obitelji provodi najljepše ljetne dane

Ljupka Gojić Mikić na Instagramu je podijelila djelić svoje ljetne svakodnevice. Fotografije ispunjene suncem, morem i obiteljskim trenucima brzo su privukle pozornost pratitelja.

Jedna od naših najuspješnijih manekenki, Ljupka Gojić Mikić, ljetne dane provodi u na moru, gdje puni baterije u društvu svoje obitelji. Bivša svjetski poznata manekenka, koja je godinama gradila međunarodnu karijeru, danas je posvećena obiteljskom životu i vlastitim poslovnim projektima, a slobodne trenutke rado dijeli s pratiteljima na Instagramu.

Ljupka Gojić Mikić Foto: Instagram

U najnovijoj objavi Ljupka je pratiteljima pokazala djelić svoje ljetne svakodnevice. Na prvoj fotografiji pozira nasmijana s jednom od kćeri, a ostatak galerije donosi prizore koji odišu pravim mediteranskim ljetom – skok u kristalno čisto more, pogled na pučinu, šetnju uz obalu i opuštene trenutke daleko od gradske vreve.

Objavu pogledajte OVDJE.

Ljupka Gojić Mikić Foto: Instagram

Takva jednostavnost ponovno je osvojila njezine pratitelje. U samo nekoliko dana objava je prikupila gotovo tri tisuće reakcija, a komentari su se nizali jedan za drugim.

Ljupka Gojić Mikić - 11 Foto: Instagram

Ljupka Gojić Mikić - 10 Foto: Instagram

Ovakve objave nisu rijetkost na njezinu profilu. Ljupka često dijeli trenutke iz privatnog života, no pritom uspijeva zadržati dozu spontanosti zbog koje je godinama jedna od omiljenih domaćih javnih osoba na društvenim mrežama.

Ljupka Gojić Mikić - 5 Foto: Instagram

Ljupka je već gotovo dva desetljeća u braku s bivšim nogometašem Mihaelom Mikićem, s kojim ima tri kćeri – Janu Siennu, Milu Amelie i Mari Danu. Obitelj je godinama živjela u japanskoj Hirošimi zbog Mihaelove nogometne karijere, a nakon povratka u Hrvatsku nastavili su graditi zajednički život i obiteljske poslove u Zagrebu.

Ljupka Gojić Mikić - 4 Foto: Instagram

Više o Ljupki i njezinom suprugu pročitajte OVDJE.

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