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Dnevnik.hr slavi 20. rođendan: Otkrivamo kako nastaju priče portala kojem vjerujemo

Piše Davor Garić/I.G., Danas @ 22:29 inMagazin komentari
Rođendan Dnevnik.hr-a - 1 Rođendan Dnevnik.hr-a - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Selimo se u digitalni svijet. Portal Dnevnik.hr slavi 20. rođendan! Dva desetljeća uspješnog rada čitatelji su nagradili povjerenjem, a rezultat je status news portala koji informira, ali i društvo u kojem živimo, čini boljim. Naš Davor Garić zaputio se u redakciju istražiti tko su ljudi iza portala Dnevnik.hr te kako nastaju njihove priče.

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Dnevnik.hr slavi 20. rođendan: Otkrivamo kako nastaju priče portala kojem vjerujemo!
jedan od najčitanijih u hrvatskoj
Dnevnik.hr slavi 20. rođendan: Otkrivamo kako nastaju priče portala kojem vjerujemo
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