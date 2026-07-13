Dnevnik.hr slavi 20. rođendan: Otkrivamo kako nastaju priče portala kojem vjerujemo!

Selimo se u digitalni svijet. Portal Dnevnik.hr slavi 20. rođendan! Dva desetljeća uspješnog rada čitatelji su nagradili povjerenjem, a rezultat je status news portala koji informira, ali i društvo u kojem živimo, čini boljim. Naš Davor Garić zaputio se u redakciju istražiti tko su ljudi iza portala Dnevnik.hr te kako nastaju njihove priče.

2006. je pokrenut kao prvi hrvatski video news portal. Danas, dva desetljeća kasnije, jedan je od najčitanijih portala u Hrvatskoj. Dnevnik.hr slavi 20. rođendan.

''Portal koji živi 20 godina, i to vrlo uspješno kako mi živimo, samo po sebi pokazuje da ono što radimo, radimo dobro. Ja sam duboko uvjerena da ćemo ubuduće raditi još bolje'', izjavila je Lana Ružičić, glavna urednica portala DNEVNIK.hr.

Rođendan Dnevnik.hr-a - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dnevnik.hr ima status jedne od najjačih digitalnih platforma u zemlji. Čitateljima svakodnevno donosi točne, provjerene i pravovremene informacije.

''Ono što je ključ danas je to povjerenje, jedna vjerodostojnost koju Dnevnik.hr ima, koju je gradio dugi niz godina, i mislim da je ključno da nam ljudi vjeruju'', izjavio je Domagoj Repač, direktor Digitala Nove TV.

Rođendan Dnevnik.hr-a - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Novinari portala Dnevnik.hr strastveni su zaljubljenici u svoj posao. Istina je glavno mjerilo, a katkad je najteže u emotivnim situacijama na terenu ostati hladne glave.

Dnevnik.hr slavi 20. rođendan! - 6 Foto: In Magazin

''Ponekad je zaista jako teško. Imali smo zaista puno tužnih i teških situacija, ali to je naš posao. Kad si tu moraš biti profesionalan. Kasnije kad se sve to pogasi, kad dođeš kući, imaš taj neki trenutak kad možeš malo pustit emocije da izađu van, pa ponekad i suze'', priznaje Dubravka Jerković Berović.

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U njihovu su redakciju stigle broje nagrade, a ponosni su i na rubriku ''Imaš pravo, ostvari ga''.

Dnevnik.hr slavi 20. rođendan! - 5 Foto: In Magazin

''Shvatili smo prije nekoliko godina, kad smo to pokretali, da država ljudima omogućava neka prava, ali ih nije dovoljno uputila u to da imaju neka prava, pa se bavimo i time da ljudima kažemo da nešto mogu i dobiti'', objasnila je Lana Ružičić.

Dnevnik.hr slavi 20. rođendan! - 4 Foto: In Magazin

''Mi mislimo ''Ma to svi znaju, koga trebaju nazvati, kome se trebaju obratiti'', a vrlo često se nađemo u situacijama kad građani ne znaju koga trebaju nazvati i kome se trebaju obratiti. Onda nam je drago da se nama obrate da im pomognemo i onda mi to uspijemo i izrealizirati'', dodala je Dubravka Jerković Berović.

Dnevnik.hr slavi 20. rođendan! - 3 Foto: In Magazin

Način konzumiranja vijesti u proteklih se 20 godina mijenjao, no glavni cilj portala uvijek je isti: donijeti relevantne vijesti i društvo činiti boljim.

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''Najbolja stvar je kad nešto uspiješ promijeniti nabolje. Nema boljeg osjećaja od toga. Bez obzira radi li se o smjeni korumpiranog političara ili o rješenju životnog problema nekog tko je posrnuo u životu, kome se nisu baš sve stvari poklopile, kome je sad teško i onda kad to napraviš, ti si k'o kuća, ogroman si, super je osjećaj'', priznao je Saša Vejnović, urednik i novinar portala Dnevnik.hr.

Dnevnik.hr slavi 20. rođendan! - 2 Foto: In Magazin

Dnevnik.hr istražuje, otvara teške i bolne teme, zabavlja, informira i glas je ljudi koje sustav često ignorira. To će činiti i dalje.

Dnevnik.hr slavi 20. rođendan! - 1 Foto: In Magazin

''Čitateljima bih zahvalila što su svih ovih 20 godinama s nama. Nadam se da će tako biti i dalje, još više i još bolje, i mi ćemo se truditi biti još bolji i sigurna sam da će prave velike priče s Dnevnik.hr-a tek doći'', zaključila je Lana Ružičić.

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