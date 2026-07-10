Trudnoća na visokim temperaturama: Smiju li trudnice bojiti kosu ili lakirati nokte?

Trudnoća ljeti može biti posebno zahtjevna. Velik trbuh, više kilograma, visoke temeprature, ali i stotine pitanja što trudnice smiju, a što ne smiju, pogotovo ljeti. Naša Julija Bačić Barać odlučila je stati na kraj dvojbama koje buduće majke imaju i od poznate ginekologinje saznala smiju li se trudnice kupati u moru, sunčati, ali i smiju li bojiti kosu ili lakirati nokte.

Nije lako biti trudnica ljeti. Rastu temperature, a raste i trbuh. Teško je nositi se s vrućinom u drugom stanju, pogotovo ako niste sigurni koji su dopušteni načini rashlađivanja. Pa krenimo redom s rješavanje nedoumica - smiju li trudnice u more ili bazen?

''Trudnice se apsolutno smiju kupati i plivanje je jedna od najboljih aktivnosti koje trudnica može raditi, ono što je najvažnije je da se kupa u čistom moru, a to kod nas većinom je, nećete se kupati usred luke. Što se tiče bazena i oni su ok ako su u nekakvim normalnim higijsnekim uvjetima''.

Trudnoća ljeti - 4 Foto: In Magazin

Ginekologinja Petra Kejla ipak ima savjet na što pripaziti kad su morske radosti u pitanju.

''Ono što je važno za reći je da za trudnice baš nije preporučljivo je skakanje u more i brzi ulazak u more pogotovo ako je hladno, to je drukčije što trudnice moraju raditi drukčije nego ostale žene'', govori.

A treba li trudnica hitno na presvlačenje čim izađe iz mora?

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''Što se tiče presvlačenja neće se ništa dogoditi ako budete 15 minuta u kupaćem, ali ono što morate znati je da kupaći mokar pogoduje razvoju gljivica pa kao želite smanjiti vjerojatnost na minimum presvucite se, ali ne morat žuriti neće se ništa dogoditi''.

Što je sa sunčanjem? Moraju li se trudnice s ljetovanja vratiti blijede?

''Nemojte biti na najgorem suncu u danu, ali inače nije da morate bježati od njega i nositi dugu odjeću cijeli dan. Sunce je dobro za nas, ne između 11 i 5, i ne bez da se namažaete. Trudnice su ionako sklonije tome da imaju niži tlak pa im se može zavrtiti i druga stvar koje žene malo više paze je da ne odbiju tamne fleke''.,

Trudnoća ljeti - 3 Foto: In Magazin

Kod izlaganja suncu žene u drugom stanju često strahuju da će ono naškoditi djetetu.

''Ne, beba je dosta zaštićena, bebi se neće dogoditi ništa, ali vama može biti loše, a kad je vama loše, loše je i bebi''.

A na što se liječnici Kejli najviše žale ljetne trudnice?

''Mislim da se najviše žale na rodbinu koja im daje te neke savjete koja im kaže da ne smiju ovo, ono, da se ne smiju kupati, jesti peršin sve te mitove narodne, koji su potpuno neutemeljeni''.

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Od ostalih mitova što trudnice smiju, a što ne, još ćemo jedan riješiti - bojenje kose i lakiranje noktiju. Smije li se ili ne?

''Ono što je opasno je biti dugotrajno izložen isparavanju, ali ako farbamo kosu ili lakiramo nokte, to nije kao da radimo u tvornici gdje isparavaju kemikalije, nema znanstvenog dokaza koji bi na bilo koji način utjecati na plod''.

U umjerenim količinama dopuštena je i kava, ali oprez je potreban kod uzimanja lijekova.

Trudnoća ljeti - 2 Foto: In Magazin

''Lijek koji je najbolje ispitan kod trudnica je paracetamol i za njega znamo da ga trudnice mogu sigurno uzimati, što se tiče ibubrofena njega bi bez savjetovanja liječnika bilo bolje izbjeći''.

Bolje bi bilo izbjeći i prekomjeran broj novih kilograma u trudnoći.

''Prosječno recimo da bi nekakvih 11 do 14 kilograma bilo nešto normalno. Često ove narodne mitove potiče i svu rodbinu je da jedete za dvoje i to nije istina, trudnica ne jede za dvoje, ali jede i za drugu osobu što znači da trebate jesti otprilike koliko ste jeli i prije samo ako je moguće puno zdravije''.

Dobro se sjeća ova ginekologinja i ekstremnih slučajeva svojih pacijentica kad su kilogrami i drugo stanje u pitanju.

''Jedna je gospođa dobila 45 kg, a jedna je izgubila 20 što je bilo za nju ok jer je ušla s velikim viškom, a gospođa se na kraju osjećala bolje nego ikad''.

Trudnoća ljeti - 1 Foto: In Magazin

Paziti na unos tekućine, dovoljno se kretati, zdravo hraniti i izbjegavati baš najjače sunce - sve ostalo za trudnice je, kad je ljeto u pitanju, dopušteno. S trbuhom do zuba po vrućini i nije tako teško kad znate da ispod vašeg srca kuca još jedno.

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