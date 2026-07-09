Božić usred ljeta? U ovom dućanu u Zagrebu blagdanska čarolija traje 365 dana u godini!

I usred ljeta postoji mjesto na kojem je Božić svaki dan. Ondje kuglice i lampice ne čekaju prosinac, a iza cijele priče stoji Tea Nuić. Otkrila nam je kako je voditi jednu takvu trgovinu i što ju je inspiriralo za njezino otvaranje.

Dok većina ovih dana traži osvježenje od ljetnih vrućina, u jednom zagrebačkom dućanu vlada drukčije godišnje doba. Ovdje božićno ozračje ne traje nekoliko tjedana, nego 365 dana u godini.

''Ja mislim da ta ideja negdje dugo čuči negdje i čeka jer strašno volim Božić. Od malena volim taj pojam Božića i okupljanje i lampice. Sinulo mi je u New Yorku dok sam bila sa prijateljima kad smo se šetali pa smo prolazili pored tog jednog Božićnog dućana koji je mene inspirirao. Ja sam onako iz vedra neba rekla da bih to mogla otvoriti u Zagrebu. Brzo su počeli svi sudjelovati svako na svoj način. Imala sam veliku pomoć i roditelja i prijatelja'', priča nam.

Božić usred ljeta? - 3 Foto: In Magazin

Na policama se nalaze klasični božićni ukrasi, ali i oni koje baš i ne očekujete. Tei je bilo bitno da svaki predmet ima kvalitetu, priču i da svatko može pronaći nešto što će ga razveseliti.

''Imamo klasičnih kuglica u nekim klasičnim božićnim bojama. Imamo naših funky kuglica, jjagoda, banana, brokula, hamburgera, hot dogova. Imamo kuglice za pse, za mace sa otiscima šapa. Svi su proizvodi od stakla''.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Split je prepun golišavih ludih izdanja: Počinje još jedna razuzdana Ultra



Iako je vani ljeto, mnogi baš zbog tog neobičnog spoja požele zaviriti unutra. Neki dolaze po uspomenu iz Zagreba, drugi nadopuniti kolekciju, a ima i onih koji samo na trenutak žele pobjeći od svakodnevice.

''Ima ovih koji samo dođu da vide šta se događa i zašto su borovi još uvijek u izlogu jer im je čudno. Ljudi kad vide dućan sa borovima na 35°, ja bi više rekla da se iznenade. Nadam se ugodno, ali uđu i imaju onaj nekakav dječji osmijeh na licu kad vide borove i kuglice i lampice. Tako da mislim da su dosta pozitivne reakcije za sad. Mene osobno čini jako sretnom kad vidim da se drugi ljudi vesele nečem što sam ja napravila''.

Božić usred ljeta? - 1 Foto: In Magazin

Ljubav prema stvaranju ugođaja nije slučajna. Prije nego što je otvorila ovaj neobični dućan, Tea je godinama gradila sasvim drugačiji artistički put - prvenstveno kroz glazbu, ali i ostale izvedbene umjetnosti.

''Krenula sam kao mala djevojčica u dječjem zboru Klinci s Ribnjaka. Tamo sam provela predivnih osam godina. Nakon toga sam prešla u djevojački zbor Zvjezdice. Upisala sam u New Yorku AMD- Akademiju za mjuzikle. To sam završila 2025. godine i bilo je stvarno prekrasno iskustvo. New York je toliko poseban. Svaka iduća ulica kao da je nekakav novi grad, kao da je neka nova sezona. Uvijek se nešto događa''.

Pogledaji ovo Celebrity Kakav obrat! Princ Harry u Britaniju ipak doveo suprugu i djecu, poznato je što su potom napravili

''To važno životno putovanje s njom je dijelio i šestogodišnji pudl Winnie, a Tea nam otkriva i zašto je upravo mjuzikl žanr koji je osvojio njezino srce.

''Mjuzikl je jedan spoj pjevanja, plesa i glume gdje se na jedan specifičan način izražava emocija. Ja osobno kod Musical.ly jako volim velike ansamble. Nekako ta količina ljudi na sceni koja zbilja specifično prenosi poruku, nešto što mene impresionira. I nakon povratka ovdje, bavim se sa tom kazališnom umjetnosti koju jako volim. Trenutno sudjelujem u predstavi Michelangelo Buonarotti u režiji Dražena Ferenčine. Jako se veselim tom projektu, super je ekipa''.

Dok priprema kolekcije i predstave za nadolazeću sezonu, Tea se vodi istom mišlju - najvrijednije je ono što uspije probuditi emocije u ljudima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte na novaplus.hr.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Bivša supruga nogometaša u toplesu pozirala za Playboy u 51. godini

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Obiteljski prizori Maje Lene Lopatny raznježili su pratitelje, no komentar njezine majke privukao je najviše pozornosti