Za ovog dečka tek ćete čuti: Budućeg liječnika iz Šibenika uskoro čeka nastup u Areni Zagreb!

Njegova glazbena karijera traje tek nekoliko mjeseci, a već ga čeka nastup pred tisućama ljudi u zagrebačkoj Areni. Šibenčanin Luka Ćevid osvojio je eter svojim autorskim pjesmama, a jednako uspješno prolazi i kroz fakultetske obveze. Kako ovaj budući liječnik balansira između ispita i estrade, saznajte u priči Dine Stošića.

Šibenčanin Luka Ćevid, student medicine, očito je pronašao savršen recept pa sve više uspjeha piše i u glazbenim vodama.

Autorske pjesme ''Dok sanjam'' i ''Nemam vremena'' tek su početak njegova glazbenog puta. Krajem studenog zapjevat će prije Matije Cveka u zagrebačkoj Areni, a taj poziv došao mu je iznenada.

''Matija je dosta onako ležeran čovjek, tako da to nikad nije bilo kao: 'E, slušaj, ja bih te nešto pitao, bi li ti možda...' Ne, nego je bilo samo kroz razgovor: 'E, pa kad budeš predgrupa u Areni.' I ja kao, što se događa? I onda sam tek shvatio o čemu priča. Stvarno, jednostavna činjenica da se nakon, evo, dva mjeseca profesionalne karijere događaju tako velike stvari. I dalje mi nije jasno kako''.

Luka Ćevid Foto: In Magazin

Luka uspješno pliva medicinskom literaturom pa je iza njega i očišćena peta godina studija.

''Za sad je nekako još to u fazi kad mogu jedno i drugo balansirati. To mi je drago. Jer se uvijek poklopi da nekakve obaveze na faksu su mi kroz jutro, a onda popodne i večer mogu prilagoditi sebi za ovaj svoj Batman dio po noći, glazbeni. Tako da uživam u svemu što radim, super je. I evo, za sada se polažu ispiti u roku, sve ide kako treba, pjesme izlaze van i nastupi''.

Svoj talent nije sakrio ni od profesora koji mu, osim ocjena, daju i vjetar u leđa.

''Znam da dosta profesora je počelo polako pratiti taj moj rad, tako da dobivam nekakve pozive za sudjelovanje u nekim glazbenim manifestacijama i u sklopu fakulteta, što mi je drago, naravno. Drago mi je da vidim da profesori i kolege na faksu slušaju te moje pjesme i gledaju spotove i ono, potiču me da radim dalje''.

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A popuštaju li mu zbog lijepog glasa?

''Nisu čak. To mi je drago da ne rade jer ipak želim to raditi kao i svi moji kolege, da bude sve ravnopravno. Ali kad se polože neki ispiti, onda bude kao: 'Super ti je ovo što radiš, nastavi dalje', tako da super''.

Društvene mreže osvojio je svojim obradama popularnih pjesma, ali i nastupom na riječkom koncertu Jakova Jozinovića, s kojim se katkad čuje.

''Jakov je mlađi od mene. Međutim, već sada ja mogu od njega tražiti neke savjete jer čovjek je toliko odradio ogromnih nastupa do sada već u svojoj karijeri. Jedino što mi je rekao je: 'Ma ne boj se, buraz, sve će biti dobro, samo opušteno''.

Zagreb će preko ljeta zamijeniti rodnim Šibenikom. Plan je jasan: prvo skok u more, a zatim punjenje baterija u gradu kojeg nosi u srcu.

''Pa mi je nekako i čast što ja mogu reći da sam iz takvog jednog grada koji je stvarno bogat kulturom. Evo, prvo Međunarodni dječji festival koji je bio recimo moj prvi doticaj s kazalištem. Jednostavno, umjetnost je u Šibeniku utkana, ja bih rekao. Tako da osoba koja izađe iz Šibenika, mislim da grad kroz djetinjstvo te nekako oblikuje i da ti nekako usadi tu neku umjetničku crtu''.

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Najveći oslonac su mu obitelj, djevojka i mlađi brat, koji s njim dijeli zagrebačke studentske dane, ali i ulogu najoštrijeg kritičara.

''Brat ludi kad čuje nove pjesme. On je rekao da nikad neće doći na moj koncert jer je sve već čuo deset puta. Mislim, shvaćam ga u potpunosti. On nije ovaj umjetnički tip, što je zapravo i dobro, jer nekako taj kontrast i dalje smo nekako jedan tu za drugoga, što mi je najbitnije''.

Njegova prva pjesma nastala je tako što se probudio usred noći i u mraku sobe zapisao stihove, a već iduće jutro imao je gotovu melodiju. Luka budan ostvaruje svoje snove, a najljepša poglavlja njegove glazbene knjige tek se počinju pisati.

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