Znate li tko je ovaj tinejdžer? Danas je zvijezda Svjetskog prvenstva, stara snimka apsolutni je hit na TikToku

Dok Erling Haaland oduševljava navijače svojim nogometnim potezima, internet je ponovno otkrio snimku iz njegovih tinejdžerskih dana koja je mnoge ostavila u nevjerici.

Erling Haaland posljednjih dana ne osvaja samo nogometne terene nego i društvene mreže.

Dok briljira na Svjetskom prvenstvu, TikTok je preplavio njegov gotovo deset godina star video iz tinejdžerskih dana u kojem, umjesto golova, pokazuje svoje rap vještine.

Erling Haaland - 8 Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Snimka je nastala još 2016. godine, kada je Haaland imao 16 godina i igrao za mlađe uzraste norveške reprezentacije. Zajedno s prijateljima i suigračima Erikom Botheimom i Erikom Tobiasom Sandbergom osnovao je rap grupu Flow Kingz, a trojac je objavio pjesmu "Kygo jo", koja je tada prošla gotovo nezapaženo.

Danas je situacija potpuno drukčija. Isječci iz spota masovno se dijele na TikToku, a mnogi ne mogu vjerovati da se u videu nalazi isti Haaland koji danas slovi za jednog od najboljih napadača svijeta. Njegov dječački izgled, plesni pokreti i ozbiljan rap nastup postali su prava internetska senzacija.

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Posebno je zanimljivo da ni dvojica prijatelja nisu odustala od nogometa. Erik Botheim danas je također profesionalni nogometaš, dok je i Erik Tobias Sandberg izgradio nogometnu karijeru, pa se u spotu zapravo nalaze trojica budućih profesionalaca koji su se tada samo zabavljali između treninga.

Erling Haaland - 6 Foto: Powerpics / Alamy / Profimedia

Popularnost videa otišla je toliko daleko da je norveški DJ i svjetska zvijezda Kygo ovih dana objavio novu verziju pjesme "Kygo jo", inspiriranu viralnim uspjehom originala, koji je ponovno privukao milijune pregleda zahvaljujući TikToku i Haalandovim nastupima na Svjetskom prvenstvu.

Erling Haaland - 2 Foto: Profimedia

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Iako je riječ o simpatičnoj uspomeni iz tinejdžerskih dana, jedno je sigurno – Haaland je još jednom dokazao da može postati viralan i kada nije na nogometnom terenu.

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Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 2 Foto: Instagram

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