Oni razbijaju mitove o roštilju: Upoznajte hrvatske BBQ chefove koji su se natjecali s najboljima na svijetu!

Roštilj i roštiljanje - omiljena aktivnost Hrvata i nezaobilazna delicija na svakom većem slavlju. U sljedećoj priči vodimo vas kod poznatog bbq chefa, čovjeka koji je odlučio titulu doktora znanosti staviti po strani i svoj život posvetiti mesu i dimu zajedno sa svojim poslovnim partnerom. Zahvaljujući njima, krajem tjedna u Hrvatsku stiže i svjetsko natjecanje u roštiljanju. Detalje zna Matea Slogar.

Davor Šušković odlučio se profilirati u području koje je među Hrvatima itekako popularno - roštiljanju. Ovaj hobi podigao je na sasvim novu razinu jer mu je postao sport kojim se bavi i u kojem se natječe na europskoj i svjetskoj razini.

U tomu nije sam već je s njim dugogodišnji prijatelj i kolega Goran Vrabec.

''Zapravo cijela ljubav ta iznimna je počela kad sam skužio da se na roštilju može raditi apsolutno sve. Naravno postoji ta neka ljubav prije vatri uvijek, kao ta priprema jela na otvorenoj vatri. I onda ta spoznaja da da roštilj nije samo mljeveno meso i nekakvi tanko narezani komadi pileta i svinjetine, nego da može biti apsolutno sve od juhe do kolača, preko svih mogućih mesa i svjetskih kuhinja. Onda je to izazvalo jedan jako veliki interes, i želju za učenjem i napredovanjem'', govori nam Davor Šušković.

In Magazin: Davor Šušković - 1 Foto: In Magazin

Najviše uživaju u pripremi američkog, odnosno teksaškog bbq-a,koji uključuje mnogo toga.

''Naravno brisket, rebarca, svinska lopatica, glavne zvijezde, pa onda i pureća prsa i piletina u različitim oblicima. Tako da, naravno, tu dolaze i stejkovi, i burgeri, i filići stejki, i različiti takvi nekakvi jako poznati street food'', govori Davor.

In Magazin: Davor Šušković - 2 Foto: In Magazin

''Primarno neki američki stil pripreme barbeque-a, odnosno priprema duže vremena na nižoj temperaturi. Znači, mi imamo baš to, pečenje na rešetki gdje su temperature oko 300 i više stupnjeva mogu biti gdje je direktno, ali ovaj slovo je zapravo pečenje, ajmo reći u zatvorenom roštilju gdje su temperature već od 90 do recimo 150, sad dovisno, ali niže temperature i to se može pripremati evo briske 12 ili više sati'', priča nam Goran Vrabec.

Poimanje roštilja razlikuje se tako od zemlje do zemlje, no njihov je cilj educirati i prenijeti znanje o pripremi mesa na roštilju. Razbijaju i mitove o mesu s roštilja, a evo koji su najvažniji savjeti.

In Magazin: Davor Šušković - 7 Foto: In Magazin

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''Ja volim govoriti tu jednu činjenicu da je roštilj najzdraviji način pripreme hrane. Ali, postoji jedan veliki ali, a to je da izbjegnemo najčešće kancelogrene spojeve koje se pojavlju. Prvi je zbog kapanja masnoće ili od mesa ili od marinade po žaru koja se nalazi tik do mesa ispod njega, što je najčešće na otvorenoj rješetki kako često nalazimo na balkanskom tipu roštiljanja. Dok drugi način bi bio kad se meso prepeče, znači kad odemo u onaj daleki nekakav overcooked, iz razloga što se bojimo da neko meso, piletina ne bila sirova, pa onda ju režemo jako tanko ili svinjetinu i ona zaista se presuši i zapravo iz nje izađe sve dobro i ostane, to je, počne se stvarati nekakvi loši spojevi. Dok recimo ako izbjegnemo te dvije stvari, a to je na način da koristimo uvijek isključivo indirektno pečenje, dakle u nekakvom sustavu, u nekakvom ruštilju s poklopcem, na jednoj strani imamo žar, a pečemo na drugoj strani indirektno meso, možemo dobiti namirnicu punu nutrijenata a bez da stvaramo kancerogene spojeve'', objasnio nam je Davor.

In Magazin: Davor Šušković - 3 Foto: In Magazin

''Opskrbite se da imate doma nekakvu ono dobru kvalitetu ugljena. Nije samo problem kad je on sitan pa brzo izgori, nego jednostavno u lošem ugljenu zna biti svega. Stvarno, postoji ogromna razlika od kvalitetnog ugljena do recimo nekog standardnog kojeg se može kupiti u vodi'', dodao je Goran.

Davor i Goran roštiljali su i na svjetskom natjecanju u Nashvilleu i to s najboljima na svijetu, a ondje su bili pozvani jer su ove godine najbolji u Europi i drže titulu Team of the year.

In Magazin: Davor Šušković - 6 Foto: In Magazin

''Mi se natječemo pod Kansas City Barbecue Society, najvećim svjetskim bbq udruženjem iz Kansas City-a. I njihova ta master kategorija, koja je najzačajnija, gdje u isto vrijeme treba pripremati četiri jela, to su pilotina, svinjska rebarca, svinjska lopatica i briskat. Gdje onda, naravno, pod piletinom se mogu raditi piletica, mogu se raditi batici, mogu se raditi zabaci, bijelo meso, jelo, različite su tu varijante kako je ekipa priprema. I samo je stvar da u točno određenim vremenskim razlicima od vremenskog firma, od svakih pola sata, treba to meso predati sucima''.

Zanimljivo je kako se ukusi među narodima razlikuju, no najvažnije na ovom na natjecanju je poštivati stroga pravila, baš kao i na svakom drugom svjetskom prvenstvu.

In Magazin: Davor Šušković - 5 Foto: In Magazin

''Najbolji primjer je recimo u Italiji vole slatko. Nula spicy, znači spicy ništa. Ameri vole više spicy. Isto vole tako slatko. Tako da je, to su neke te razlike koje se mogu primijetiti, ali za to treba jako puno iskustva, jako puno natjecanja'', priča Goran.

A sada to svjetsko natjecanje dovode u Hrvatsku i to ovog vikenda u Veliku Goricu. Najbolji na svijetu, među kojima je i višestruki svjetski prvak, doći će u Lijepu Našu, a posebno su ponosni na to što će boje Hrvatske braniti više ekipa.

''Meni je isto jako bitna stvar za napomenuti, imat ćemo 9 hrvatskih ekipa. To je zapravo, opet se tu vraćam našim ciljem svega, da proširimo tu kulturu bbq-a u Hrvatskoj'', zaključio je Goran.

Ondje će se nesumljivo jesti i itekako dobar, pa čak i najbolji roštilj na svijetu.

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