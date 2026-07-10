Otkriven uzrok smrti glumice koja je bila zvijezda serije Nove TV

Više od tri tjedna nakon iznenadne smrti turske glumice Ece İrtem, zvanični obdukcijski nalaz napokon je otkrio što se dogodilo te je stavio točku na brojne špekulacije koje su se proširile društvenim mrežama.

Višetjedne špekulacije o iznenadnoj smrti turske glumice Ece İrtem napokon su dobile službeni epilog.

Prema konačnom obdukcijskom nalazu Instituta za sudsku medicinu Republike Turske, 35-godišnja glumica preminula je od trovanja etilnim alkoholom.

U izvješću se navodi da je uzrok smrti bila intoksikacija etilnim alkoholom, dok su u njezinu organizmu pronađene i terapijske količine određenih lijekova za koje je poznato da pojačavaju depresivni učinak alkohola na središnji živčani sustav.

Glumica je preminula 15. lipnja u svom domu u istanbulskoj četvrti Kadıköy, gdje je u trenutku tragedije bila sa svojom majkom. Neposredno nakon njezine smrti odvjetnik Uğur Gökkoyun izjavio je kako prvi nalazi upućuju na mogući srčani udar, ali je naglasio da će konačan uzrok smrti biti poznat tek nakon dovršetka obdukcije.

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U međuvremenu su društvenim mrežama kružile brojne nepotvrđene teorije. Pojedini su tvrdili da je smrt povezana s ugrizom majmuna tijekom njezina putovanja na Tajland, drugi su spominjali sepsu, dok su treći nagađali da je kobna bila kombinacija antidepresiva i alkohola. Raniji obdukcijski nalazi nisu pokazali tragove nasilja ni ozljeda, a konačno izvješće sada je prvi put službeno razjasnilo okolnosti njezine smrti.

Publika u Hrvatskoj i regiji Ece İrtem najbolje pamti po ulozi u seriji ''Mostovi života'' koja se emitirala na Novoj TV.

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Rođena je 14. lipnja 1991. u Sivasu. Diplomirala je operu i solo pjevanje na Sveučilištu Yaşar u Izmiru, nakon čega se dodatno školovala za glumu u Kulturnom centru Sadri Alışık u Istanbulu. Tijekom karijere ostvarila je zapažene uloge u serijama "Yeni Gelin", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma" i "Sandık Kokusu", a pojavila se i u filmovima "Zengo" te Netflixovu trileru "10 Days of a Curious Man".

Posljednji ispraćaj održan je u Kuşadasıju, u pokrajini Aydın, gdje su se od glumice oprostili članovi obitelji, prijatelji i brojni kolege iz svijeta glume.

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