Dugo se nije znalo da je hrvatska glumica u vezi s kolegom, a sad su sve iznenadili potezom

Dok su brojne domaće zvijezde zablistale na otvorenju 73. Pulskog filmskog festivala, najviše pažnje privukao je jedan od najdiskretnijih parova hrvatske glumačke scene koji je napravio rijetku iznimku.

Najpoznatija domaća glumačka imena okupila su se u pulskoj Areni na svečanom otvorenju 73. Pulskog filmskog festivala, a među brojnim uzvanicima posebnu je pozornost privukao jedan od najdiskretnijih parova hrvatske glumačke scene.

Goran Navojec i Marija Škaričić, koji svoju ljubav godinama uspješno čuvaju daleko od očiju javnosti, ovoga su puta napravili iznimku te zajedno prošetali crvenim tepihom. Par se rijetko pojavljuje na javnim događanjima, a još rjeđe zajedno pozira fotografima, zbog čega je njihov dolazak izazvao veliko zanimanje okupljenih.

Goran Navojec i Marija Škaričić - 3 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

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Za razliku od prijašnjih izlazaka, ovaj put nisu bježali od objektiva. Naprotiv, u više su navrata zajedno pozirali fotografima, razmjenjivali osmijehe i djelovali opušteno te odlično raspoloženo. Njihovi široki osmijesi jasno su pokazali da ljubav među njima i dalje cvjeta.

Goran Navojec i Marija Škaričić - 1 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

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Njihova ljubavna priča traje gotovo desetljeće. Iako se poznaju još od studentskih dana, kada je Marija studirala s Goranovim mlađim bratom Bojanom, o njihovoj vezi počelo se govoriti 2016. godine. Od samog početka odlučili su privatni život držati podalje od medijske pozornosti, pa su zajednička pojavljivanja prava rijetkost.

Goran Navojec s partnericom - 2 Foto: Darko Tomas/Cropix

Goran Navojec i Marija Škaričić - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Navojec je tek rijetko govorio o njihovom odnosu, no nije skrivao koliko cijeni Mariju kao umjetnicu i osobu. Nakon zajedničkih filmskih suradnji nazvao ju je najboljom glumicom na ovim prostorima te istaknuo da je prekrasna žena, predivan čovjek i kolegica.

Goran Navojec i Marija Škaričić - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Goran Navojec i Marija Škaričić - 1 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

"Mi se u filmu ne susrećemo, ali imali smo priliku raditi nekoliko filmova i ona je meni stvarno najbolja glumica. Ne samo u Hrvatskoj nego i na ovim prostorima, kako mi to kažemo. Divno je s njom raditi, bojali smo se toga prvi put, kad smo imali priliku raditi skupa, međutim probili smo led i prekrasna je kolegica, osim što je prekrasna žena. Prekrasan je čovjek i predivna kolegica", rekao je Navojec za IN magazin.

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Prije veze s Marijom, Goran je bio u braku s plesačicom Larisom Lipovac, s kojom ima sina Grgura, dok je Marija ranije bila u dugogodišnjoj vezi s redateljem Hrvojem Hribarom.

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