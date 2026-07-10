Bivša supruga nogometaša u toplesu pozirala za Playboy u 51. godini

Bivša supruga njemačke nogometne legende Michaela Ballacka, Simone Ballack, privukla je veliku pozornost odvažnim fotografijama za njemačko izdanje Playboya, čiju naslovnicu krasi u 51. godini života.

Simone Ballack, 50-godišnja bivša supruga legendarnog njemačkog nogometaša Michaela Ballacka, zvijezda je kolovoškog izdanja njemačkog Playboya.

Prve fotografije sa snimanja podijelila je na svom Instagram profilu, gdje je oduševila pratitelje odvažnim izdanjima i porukom samopouzdanja.

Playboy je novo izdanje najavio sloganom: "50 godina, puna samopouzdanja i ljepša nego ikad", čime je dodatno naglasio poruku koju Ballack želi poslati ženama svoje generacije.

"Možda je to dobra poruka za žene moje dobi: osjećamo se odlično", poručila je Simone u razgovoru za časopis.

Njezina objava ubrzo je prikupila brojne komplimente pratitelja.

"Žene naših godina danas, srećom, imaju potpuno drukčiju vrijednost. Hvala vam što ste pokazali koliko toga ima u nama i što možemo postići", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Baš si u pravu, zašto se skrivati s tako sjajnim tijelom i sjajem – bez obzira na godine." Mnogi su joj poručili da izgleda odlično i da treba biti ponosna na sebe.

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Broj Playboya izašao je 9. srpnja, a u intervjuu Simone je otkrila i zašto je za snimanje odabrala upravo Portugal. Ta destinacija za nju nosi posebno emotivno značenje jer je ondje 2021. godine tragično izgubila sina Emilija.

Simone Ballack - 5 Foto: BRJ / Backgrid USA / Profimedia

Simone i Michael Ballack - 6 Foto: Gabo/Agentur Focus / DPA / Profimedia

Simone i Michael Ballack - 8 Foto: SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

"Snimanje je trajalo dva dana, a onda sam pet dana ostala potpuno sama. Šetala sam gore-dolje po plaži i sve procesuirala", ispričala je. Dodala je kako je svjesno odlučila vratiti se na mjesto koje joj budi bolna sjećanja jer, kako kaže, "ne može izbjegavati cijeli život".

Simone i Michael Ballack upoznali su se 1998. godine, a vjenčali su se deset godina kasnije. Zajedno su dobili trojicu sinova – Louisa, Emilija i Jordija – no razveli su se 2012. godine nakon četiri godine braka.

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Obitelj je 2021. pogodila velika tragedija kada je njihov 18-godišnji sin Emilio poginuo u nesreći s quadom u Portugalu. Upravo zato Simone je za snimanje Playboya namjerno odabrala Portugal, istaknuvši da ne želi cijeli život izbjegavati mjesto koje je obilježilo njezin najveći gubitak.

Simone Ballack - 4 Foto: Instagram

Simone Ballack - 3 Foto: B. Lindenthaler / imago stock&people / Profimedia

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