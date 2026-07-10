Naš influencer otkrio cijenu luksuznog odmora, razbio je jedan od najvećih mitova

Marco Cuccurin otkrio je da je za osmodnevno krstarenje Grčkom i Turskom platio 1300 eura po osobi te pokazao što je sve uključeno u cijenu, od hrane i bazena do obilaska Atene i Kušadasija.

Marco Cuccurin posljednjih dana uživa na krstarenju Grčkom i Turskom, a sada je svojim pratiteljima odlučio otkriti koliko takvo putovanje zapravo košta i što je sve uključeno u cijenu.

U videu koji je objavio na društvenim mrežama Marco je razbio jednu od najčešćih predrasuda o kruzerima – da su rezervirani samo za one dubljeg džepa.

Marco Cuccurin - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Koliko košta krstarenje, je li krstarenje i dalje užasno skupo? Ja ću vas danas odvesti u Grčku, odvest ću vas u Tursku", rekao je na početku videa, a potom otkrio konkretnu cijenu.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Instagram Screenshot

"Mene je koštalo 1300 eura po osobi, odnosno 2600 eura za dvije osobe", otkrio je Marco te objasnio što je sve uključeno u cijenu. "U cijenu vam ulaze doručak uz ovako savršeni pogled s 14. kata, ručkovi i sve večere svakog dana. Uključeni su voda, kava i sokovi tijekom doručka te korištenje teretane. Jedino što se dodatno plaća su internet i kokteli."

Marco je s pratiteljima podijelio i brojne zanimljivosti s putovanja. Tako je otkrio da osobe mlađe od 25 godina u Grčkoj imaju besplatan ulaz u sve muzeje, a tijekom obilaska Atene pokazao je Muzej Akropole, gdje se kroz stakleni pod mogu vidjeti ostaci antičkoga grada stari oko dvije tisuće godina.

Marco Cuccurin - 5 Foto: Instagram Screenshot

Prisjetio se i posjeta Partenonu na Akropoli te poznate smjene straže na trgu Sintagma, a nije propustio kušati ni tradicionalni grčki gyros. Ipak, nije odolio ni šopingu, pa je otkrio da je tijekom jednog izlaska s kruzera potrošio oko 250 eura, zbog čega je, kako kaže, zamalo zakasnio na povratak na brod.

Marco Cuccurin - 1 Foto: Instagram Screenshot

Jedna od stvari koja ga je posebno oduševila jest bogata ponuda sadržaja na samom kruzeru.

"Imam besplatan ulazak u tri vanjska bazena, nekoliko jacuzzija i jedan unutarnji bazen. Tu su i mađioničari, akrobati, plesači i apsolutno svaka predstava je besplatna", rekao je te posebno istaknuo praktičnost takvog načina putovanja.

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"Jedan dan bio sam u Grčkoj, a već idući dan probudio sam se u Turskoj, u Kušadasiju. Jednom kada uđeš na kruzer, ostaviš stvari u sobi i one te čekaju svaki put kada se vratiš. Nema seljenja, nema aviona, samo uživanje."

Marco Cuccurin - 6 Foto: Instagram Screenshot

Dodao je i da izleti nisu uključeni u cijenu krstarenja, no putnici ih mogu organizirati samostalno ili odabrati neku od organiziranih tura koje nudi agencija.

Marco je otkrio da je u Turskoj izabrao safari-vožnju tijekom koje je istraživao okolicu Kušadasija, provozao se terenskim vozilima i osvježio kupanjem.

Na kraju je priznao da mu je jedan od najdražih trenutaka svakog dana bila večera na 14. katu kruzera uz zalazak sunca.

Marco Cuccurin - 7 Foto: Instagram Screenshot

"Jedan pogled u životu mi nije bio ovoliko lijep koliko na kruzeru na 14. katu dok sam večerao i gledao zalaske sunca", zaključio je.

Sudeći prema njegovim dojmovima, luksuzno krstarenje nije ostalo samo na razgledavanju novih destinacija, već se pretvorilo u iskustvo koje će, kako kaže, još dugo pamtiti.

I sam Marco je posljednjih mjeseci uređivao stan u Puli, o čemu više čitajte OVDJE.

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