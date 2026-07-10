Hrvatica iz reality showa puštena iz zatvora, naložene su joj mjere opreza

Laura Prgomet puštena je iz istražnog zatvora te će se u nastavku postupka braniti sa slobode uz obvezu redovitog javljanja policiji nakon uhićenja zbog incidenta u Dubrovniku.

Gotovo tjedan dana od svog uhićenja Laura Prgomet, koja je javnosti postala poznata po sudjelovanju u jednom reality-natjecanju, puštena je da se brani sa slobode.

Kako piše Dubrovački dnevnik, izvanraspravno vijeće prihvatilo je žalbu obrane i preinačio rješenje suca istrage te je starleti ukinut istražni zatvor, ali su joj naložene mjere opreza. Naime, Prgomet se dva puta tjedno mora javljati nadležnoj policijskoj postaji, u ovom slučaju - zagrebačkoj.

Galerija 6 6 6 6 6

Laura Prgomet - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

Neven Ciganović i Laura Prgomet - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Srpska Monica Bellucci ukrala pažnju u Puli, već 30 godina ljubi jednog od najvećih glumaca regije

Odvjetnik Robert Bačić, koji zastupa Prgomet u ovom slučaju, potvrdio je vijest te otkrio kako se osjeća.

"Puno se bolje osjeća otkako je puštena iz istražnog zatvora i otkako je najstroža mjera zamijenjena blažom. Sretnija je čim je izašla", izjavio je Bačić za Dubrovački dnevnik.

Neven Ciganović i Laura Prgomet - 1 Foto: Instagram

Prgomet je uhićena u nedjelju navečer nakon incidenta koji se dogodio u dubrovačkom kafiću Brazil, kada je vrijeđala goste, razbijala čaše i inventar te ponašanjem uznemiravala prisutne, a isprva joj je bio određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela napada na službenu osobu.

Laura Prgomet - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Laura Prgomet Foto: Sime Zelic/PIXSELL/Pixsell

Prema riječima glasnogovornika Županijskog suda u Dubrovniku Pere Miloglava, Prgomet je tijekom privođenja fizički nasrnula na policijskog službenika, koji nije ozlijeđen, te na policijsku službenicu, koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede, pa su joj odredili istražni zatvor zbog mogućeg ponavljanja kaznenog djela.

Snimke ispada u kratkom su se roku proširile društvenim mrežama.

Podršku joj je pritom dao i Neven Ciganović, o čemu više čitajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

Pogledaji ovo Celebrity Tko je 15 godina mlađa Riječanka s kojom je Slaven Bilić pronašao sreću nakon razvoda?

Pogledaji ovo Celebrity Nives otkrila djelić privatnosti s Ivaniševićem, ovakve njihove fotografije prava su rijetkost