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Hrvatica iz reality showa puštena iz zatvora, naložene su joj mjere opreza

Piše E. G., Danas @ 13:39 Celebrity komentari
Laura Prgomet - 1 Laura Prgomet - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Laura Prgomet puštena je iz istražnog zatvora te će se u nastavku postupka braniti sa slobode uz obvezu redovitog javljanja policiji nakon uhićenja zbog incidenta u Dubrovniku.

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