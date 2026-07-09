Snimka obilazi svijet: Potez legendarnog glazbenika tijekom "stanke za osvježenje" postao je apsolutni hit

Eddie Vedder postao je viralni hit na utakmici SAD-a i Belgije nakon što je pred kamerama ispio limenku piva u jednom gutljaju upravo dok je stadionom odjekivao legendarni hit Pearl Jama "Alive".

Utakmica osmine finala između Belgije i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je tema mnogih komentara na društvenih mreža, ovoga puta zbog scene koja se dogodila za vrijeme neslavne "stanke za osvježenje".

Frontmen legendarnog Pearl Jama Eddie Vedder privukao je veliku pozornost tijekom susreta, no ne zbog glazbe, već zbog spontanog poteza na tribinama.

Slavni 61-godišnji glazbenik susret je na stadionu Lumen Field u rodnom Seattleu pratio u društvu kćeri Olivije, a televizijske kamere nekoliko su ih puta prikazale tijekom utakmice.

Najviše reakcija izazvao je trenutak tijekom stanke za osvježenje u drugom poluvremenu, kada su SAD gubile 3:1 i kada su njihove šanse za prolazak dalje bile sve manje.

Pogledaji ovo Celebrity Thompson je ipak zapjevao u Zagrebu, publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom

Kamere su tada ponovno uhvatile Veddera, koji je bez razmišljanja ispio cijelu limenku piva u jednom gutljaju. Pjena mu se pritom slijevala niz lice i majicu, a nakon toga je praznu limenku šaljivo stavio na glavu, što je izazvalo ovacije i oduševljenje rasprodanog stadiona.

Galerija 6 6 6 6 6

Pearl Jam - 3 Foto: Profimedia

Pearl Jam - 4 Foto: Profimedia

Cijeli prizor dodatno je dobio na simbolici jer je upravo u tom trenutku razglasom odjeknuo "Alive", veliki hit Pearl Jama iz 1991. godine. Publika je zapjevala zajedno s pjesmom, no naslov hita nije mogao promijeniti raspoloženje domaćih navijača jer je američka reprezentacija do kraja susreta poražena rezultatom 4:1 te je ispala sa Svjetskog prvenstva.

I dok je stanka za osvježenje dobila mnogo kritika od početka Svjetskog prvenstva, mnogi rock fanovi će se složiti kako je ovo najbolje iskorištena stanka svih utakmica.

Iako je Vedder poznat kao veliki zaljubljenik u baseball i vjerni navijač Chicago Cubsa, njegov spontani potez postao je jedan od najviralnijih trenutaka utakmice i brzo se proširio društvenim mrežama.

Pearl Jam - 1 Foto: Profimedia

Pearl Jam - 2 Foto: Profimedia

Pearl Jam trenutačno je na koncertnoj pauzi, a bend će se publici ponovno predstaviti krajem rujna na Vedderovu festivalu Ohana Festival u Kaliforniji, što će ujedno biti njihov prvi nastup nakon odlaska dugogodišnjeg bubnjara Matta Camerona.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Posebna gošća na Poljudu: Američka veleposlanica uživala je u atmosferi europske večeri

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Kako izgleda mlađa sestra Jennifer Lopez? Mnogi ne mogu vjerovati koliko su slične

Pogledaji ovo Celebrity Dramatična situacija u domu Lepe Brene, sin tražio pomoć: "Molimo sve..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Opasno se približio Thompsonu: Pogledajte prizore s jednog od najvećih koncerata u Europi!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.