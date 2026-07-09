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Snimka obilazi svijet: Potez legendarnog glazbenika tijekom "stanke za osvježenje" postao je apsolutni hit

Piše E. G., 09.07.2026 @ 23:11 Celebrity komentari
Eddie Vedder - 2 Eddie Vedder - 2 Foto: Instagram

Eddie Vedder postao je viralni hit na utakmici SAD-a i Belgije nakon što je pred kamerama ispio limenku piva u jednom gutljaju upravo dok je stadionom odjekivao legendarni hit Pearl Jama "Alive".

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