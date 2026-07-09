Vedran Ćorluka raznježio pratitelje: Pokazao rijedak trenutak s kćerkicom Gretom

Nakon napornog razdoblja ispunjenog nogometnim obvezama, Vedran Ćorluka slobodne je trenutke posvetio obitelji, a emotivnom objavom oduševio je pratitelje.
Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka rijetko na društvenim mrežama dijeli detalje iz privatnog života, no ovoga je puta napravio iznimku i raznježio svoje pratitelje.3 vijesti o kojima se priča ljetni intervju Razgovarali smo s prekrasnom Hrvaticom koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi: ''Ljudi vide otprilike 60 % svega...'' tužne fotografije Svi su plakali zbog simbola na lijesu: Zrinko Ogresta ispraćen na vječni počinak opet je oduševila Kako joj to uspijeva u 48. godini? Isklesana figura u bikiniju sve je ostavila bez daha
Nakon što je završio svoje obveze na Svjetskom prvenstvu, odlučio je nakratko pobjeći od nogometa i užurbanog ritma te se posvetiti onome što mu je najvažnije – obitelji. Na svom Instagram profilu podijelio je presladak prizor iz Labina, gdje u naručju nosi svoju kćerkicu Gretu dok zajedno uživaju u šetnji kamenim ulicama istarskog gradića.
Vedran Ćorluka na Instagramu Foto: Instagram
Uz video je kratko napisao: "Tatin priljepak", a emotivna objava odmah je privukla pažnju njegovih pratitelja.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
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Ćorluka i njegova supruga, pjevačica Franka Batelić, roditelji su sina Viktora i kćerkice Grete. Iako privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, s vremena na vrijeme podijele ovakve obiteljske trenutke koji redovito izazovu brojne pozitivne reakcije.
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Franka je nedavno za naš portal progovorila o obitelji, intervju čitajte OVDJE.
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 3 Foto: Instagram Screenshot
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