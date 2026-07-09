Vedran Ćorluka raznježio pratitelje: Pokazao rijedak trenutak s kćerkicom Gretom

Nakon napornog razdoblja ispunjenog nogometnim obvezama, Vedran Ćorluka slobodne je trenutke posvetio obitelji, a emotivnom objavom oduševio je pratitelje.

Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka rijetko na društvenim mrežama dijeli detalje iz privatnog života, no ovoga je puta napravio iznimku i raznježio svoje pratitelje.

Nakon što je završio svoje obveze na Svjetskom prvenstvu, odlučio je nakratko pobjeći od nogometa i užurbanog ritma te se posvetiti onome što mu je najvažnije – obitelji. Na svom Instagram profilu podijelio je presladak prizor iz Labina, gdje u naručju nosi svoju kćerkicu Gretu dok zajedno uživaju u šetnji kamenim ulicama istarskog gradića.

Vedran Ćorluka na Instagramu Foto: Instagram

Uz video je kratko napisao: "Tatin priljepak", a emotivna objava odmah je privukla pažnju njegovih pratitelja.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

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Ćorluka i njegova supruga, pjevačica Franka Batelić, roditelji su sina Viktora i kćerkice Grete. Iako privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, s vremena na vrijeme podijele ovakve obiteljske trenutke koji redovito izazovu brojne pozitivne reakcije.

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Franka je nedavno za naš portal progovorila o obitelji, intervju čitajte OVDJE.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 3 Foto: Instagram Screenshot

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