Davor Šuker pohvalio se fotkom sa Svjetskog prvenstva, društvo mu je pravila Ronaldova majka

Davor Šuker pohvalio se fotografijom s Marijom Dolores dos Santos Aveiro, majkom Cristiana Ronalda, nastalom tijekom utakmice Portugala i Hrvatske.
Bivši hrvatski nogometaš i nekadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker pohvalio se zanimljivim susretom na utakmici Portugala i Hrvatske.3 vijesti o kojima se priča grupu prati prokletstvo Imala je samo 36 godina: Iznenada preminula pjevačica koja je snimila jedan od najvećih svjetskih hitova botoks joj nije bio opcija U 71. godini prkosi svim pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a vina i cigareta ne planira se odreći ''ljudi, šouprogram'' Maja Šuput otkrila je kakve ulete dobiva na Instagramu: ''Pošalje sliku, a kad otvoriš profil...''
Na društvenim mrežama objavio je fotografiju s Marijom Dolores dos Santos Aveiro, majkom jednog od najboljih nogometaša svih vremena, Cristiana Ronalda. Oboje su pozirali nasmijani, a Šuker je uz fotografiju uputio nekoliko toplih riječi.
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"Bilo mi je veliko zadovoljstvo upoznati vas, Mariju Dolores dos Santos Aveiro", napisao je Šuker u opisu objave.
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Fotografija je nastala tijekom susreta Portugala i Hrvatske, a Dolores Aveiro za tu je priliku odjenula portugalski reprezentativni dres s brojem 7, koji je tijekom karijere postao zaštitni znak njezina sina Cristiana Ronalda.
Davor Šuker - 5 Foto: Boris Kovacev
Davor Šuker - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Cristiano Ronaldo Jr. i Maria Dolores dos Santos Aveiro - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Dolores Aveiro i Georgina Rodriguez (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
Majka portugalske nogometne zvijezde poznata je po tome što redovito prati sinove utakmice i često ga bodri s tribina, dok je Šuker ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom nogometu kao najbolji strijelac Svjetskog prvenstva 1998. godine i osvajač brončane medalje s hrvatskom reprezentacijom.
Njihov zajednički susret brzo je privukao pažnju ljubitelja nogometa, koji su u komentarima istaknuli kako je riječ o fotografiji koja okuplja dvije važne osobe iz nogometnog svijeta – legendarnog hrvatskog reprezentativca i majku jednog od najvećih igrača u povijesti sporta.
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