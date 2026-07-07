Znate li tko je sudac s utakmice o kojoj priča cijeli svijet? Ima neočekivanu vezu sa susjednom zemljom!

Sudac Adham Makhadmeh, rođen u Jordanu u obitelji s bosanskohercegovačkim korijenima, privukao je pozornost nakon suđenja utakmice SAD-a i Belgije na Svjetskom prvenstvu.

Nogometni svijet posljednjih 24 sata ne priča samo o pobjedi Belgije protiv Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu, kojeg je bez greške odradio Jordanac Adham Makhadmeh.

Imao je tešku zadaću nakon što je FIFA uoči utakmice izazvala buru odlukom da ukine automatsku suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je zbog crvenog kartona prvotno trebao propustiti dvoboj osmine finala. Odluka je izazvala oštre reakcije Belgijaca i europskih nogometnih dužnosnika, a nakon belgijske pobjede 4:1 dodatno se rasplamsala rasprava o cijelom slučaju.

Adham Makhadmeh - 5 Foto: Profimedia

Iako je utakmica bila pod povećalom zbog kontroverzi izvan terena, Makhadmeh je ponovno potvrdio status jednog od najuglednijih azijskih sudaca.

Malo je poznato da 39-godišnji arbitar ima vrlo snažne veze s Bosnom i Hercegovinom!

Adham Makhadmeh rođen je 13. veljače 1987. godine u Irbidu u Jordanu, gdje je i odrastao. Njegov otac sedamdesetih je godina došao u Sarajevo studirati građevinarstvo, gdje je upoznao buduću suprugu, Sarajku Sabahetu Zornić.

Nakon vjenčanja obitelj se preselila u Jordan, gdje su rođeni Adham njegovih sedmero braće i sestara. Unatoč tome, obiteljske veze s Bosnom i Hercegovinom ostale su vrlo snažne – često je boravio u BiH, govori bosanski jezik, posjeduje bosanskohercegovačku putovnicu te se rado ističe svojim bosanskohercegovačkim korijenima. Dio njegove obitelji i danas živi u Sarajevu.

Adham Makhadmeh - 1 Foto: Profimedia

Osim što je međunarodno priznati nogometni sudac, Makhadmeh je po struci građevinski inženjer. Upravo je uz taj posao godinama paralelno gradio i sudačku karijeru, koja ga je dovela do najveće nogometne pozornice.

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Na FIFA-inu listu međunarodnih sudaca uvršten je još 2013. godine, a tijekom karijere sudio je brojne utakmice AFC Lige prvaka, Azijskog kupa, Arapskog kupa, Olimpijskih igara i Svjetskog prvenstva do 20 godina. Jedan od najvećih trenutaka prije aktualnog Mundijala bilo je suđenje prve utakmice finala AFC Lige prvaka 2017. između Al-Hilala i Urawe Red Diamondsa.

Adham Makhadmeh - 2 Foto: Profimedia

Na aktualnom Svjetskom prvenstvu FIFA mu je povjerila nekoliko važnih susreta grupne faze, među kojima su dvoboji Španjolske i Zelenortskih Otoka, Belgije i Novog Zelanda te Engleske i Demokratske Republike Kongo, prije nego što je dobio priliku suditi i utakmicu nokaut-faze između SAD-a i Belgije.

Iako je imao tešku zadaću suditi utakmicu kojom su obilovale izvanstadionske političke kontroverze, Makhadmeh je bez mrlje odradio svoj posao u kojoj su Belgijci proslavili odlazak u iduću fazu natjecanja.

Adham Makhadmeh - 4 Foto: Profimedia

Od dječaka koji je odrastao između dvije kulture do jednog od najuglednijih sudaca azijskog kontinenta, Adham Makhadmeh danas predstavlja zanimljiv spoj Jordana i Bosne i Hercegovine – i dokaz da se do najveće svjetske sportske pozornice može stići predanošću, znanjem i dugogodišnjim radom.

Reakcije na utakmicu ne prestaju ni na društvenim mrežama, o čemu više čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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