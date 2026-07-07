Luksuz na svakom koraku! Što su Taylor Swift i Travis Kelce pripremili za gotovo tisuću gostiju?

Taylor Swift i Travis Kelce naručili su stotinjak pizza za svoje veliko vjenčanje, a goste su dočekali i luksuzni pokloni.

Unatoč tome što je prošlo gotovo tjedan dana, u javnost još uvijek izlaze detalji s raskošnog vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelceja, kojem je prisustvovalo oko tisuću ljudi iz svijeta umjetnosti i sporta.

I dok se mladenci još nisu oglasili na društvenim mrežama, otkriveno je što se posluživao uzvanicima, ali i kakva su ih iznenađenja čekala tijekom večeri.

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Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 4 Foto: Profimedia

Iako je riječ o proslavi čija se vrijednost procjenjuje na čak 50 milijuna dolara, mladenci su za kasnonoćni zalogaj odabrali prilično jednostavno jelo – pizzu.

Prema pisanju Us Weeklyja, Taylor i Travis naručili su više od stotinu pizza iz poznatog njujorškog restorana Mama's TOO. Na meniju su se našle gotovo sve vrste pizza koje restoran nudi, a vlasnik Frank Tuttolomondo osobno ih je dostavio na slavlje. Cijena narudžbe procjenjuje se na nešto više od tisuću dolara, što je tek mali iznos u odnosu na ukupne troškove vjenčanja.

No hrana nije bila jedino iznenađenje za uzvanike.

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Tijekom večeri organizirana je i tombola, a sretnim dobitnicima pripale su luksuzne nagrade poput Cartierovih satova i Chanelovih torbica, čime su mladenci dodatno iznenadili svoje goste.

Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift - 1 Foto: Afp

Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Profimedia

Velikodušnost nisu pokazali samo prema uzvanicima. Tijekom tjedna vjenčanja Swift i Kelce su donirali čak 26 milijuna dolara za najmanje 20 dobrotvornih organizacija diljem Sjedinjenih Američkih Država. Donacije su otišle bankama hrane, dječjim bolnicama i obrazovnim programima, a brojne organizacije javno su im zahvalile na jednoj od najvećih donacija koje su primile.

Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Instagram

Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Profimedia

Luksuzna proslava tako je spojila glamur, vrhunsku zabavu i humanitarnu notu, a novi detalji s vjenčanja i dalje ne prestaju oduševljavati njihove obožavatelje.

Unatoč tome što je bilo oko tisuću ljudi, mjesta nije bilo za njih dvoje. O kome se radi, pročitajte OVDJE.

Kako je Kelce izgledao kao dijete, pogledajte OVDJE.

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