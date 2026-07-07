Ovako opaki dekolte rijetko viđamo čak i na Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez snimljena je tijekom večernjeg izlaska u Parizu, gdje je elegantnim modnim izdanjem ponovno privukla pažnju fotografa i obožavatelja.

Jennifer Lopez još je jednom pokazala zašto je smatraju jednom od najbolje odjevenih svjetskih zvijezda.

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Slavna pjevačica i glumica snimljena je u Parizu tijekom večernjeg izlaska s članovima svog tima i prijateljima, a njezina modna kombinacija odmah je privukla pažnju fotografa i prolaznika.

Jennifer Lopez - 4 Foto: Yehiel Chekroune / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za ovu je priliku odabrala elegantnu dugu crnu haljinu koja je naglasila njezinu besprijekornu figuru, no najviše pogleda privukao je izrazito duboki dekolte koji je postao glavna tema večeri.

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Nakon večere slavna 55-godišnjakinja nije žurila prema automobilu. Umjesto toga zastala je ispred restorana kako bi pozdravila okupljene obožavatelje te strpljivo potpisivala autograme i fotografirala se s njima, još jednom pokazavši koliko cijeni njihovu podršku.

Jennifer Lopez - 1 Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako Jennifer Lopez redovito privlači pažnju svojim modnim izdanjima, čini se da će se upravo ova pariška kombinacija još dugo komentirati na društvenim mrežama. Duboki dekolte i sofisticirana crna haljina pokazali su se kao pun pogodak, a fotografije njezina izlaska u trenu su obišle svjetske medije.

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