Provokativna poza Jennifer Lopez izazvala lavinu komentara, evo o čemu se radi

Jennifer Lopez zna kako privući pažnju gdje god se pojavi, no ovoga puta nije njezina haljina bila glavna tema.

Jennifer Lopez privukla je veliku pozornost javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila seriju fotografija iz Cannesa. Slavna pjevačica i glumica pozirala je u glamuroznoj, svjetlucavoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezima, no ovoga puta najviše reakcija nije izazvala njezina modna kombinacija, već način na koji je pozirala.

Na jednoj od fotografija Lopez sjedi u stolcu raširenih nogu tijekom priprema za izlazak, dok je oko nje tim zadužen za frizuru i šminku. Upravo je ta poza izazvala podijeljene reakcije među pratiteljima.

Jennifer Lopez - 2 Foto: Instagram

Dok su brojni obožavatelji hvalili njezino samopouzdanje, izgled i besprijekornu figuru, dio korisnika društvenih mreža smatra da je fotografija otišla korak predaleko. U komentarima su se mogli pročitati kritički osvrti poput: "Ovo je nepotrebno", "Previše je vulgarno" i "Zatvori noge!".

Jennifer Lopez - 4 Foto: Instagram

Neki su istaknuli kako od zvijezde njezina statusa očekuju više elegancije i suzdržanosti, dok su je drugi branili tvrdeći da ima pravo izražavati se kako želi te da se radi o običnoj modnoj fotografiji iza kulisa.

Jennifer Lopez - 1 Foto: Instagram

Lopez, koja već desetljećima slovi za jednu od najvećih svjetskih zabavnih zvijezda, nije se oglasila povodom komentara. Umjesto toga, nastavila je dijeliti sadržaj iz Cannesa, gdje je ponovno privukla pažnju svojim modnim izdanjima i besprijekornim izgledom.

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